Algérie: Algérie-Finlande - Le renforcement des relations au centre d'une rencontre entre Bouras et Svinhufvud

Alger — Le développement des relations entre l'Algérie et la Finlande notamment au plan parlementaire a été au centre d'une rencontre qui a regroupé lundi à Alger, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Djamel Bouras, et l'ambassadrice de Finlande à Alger, Tuula Svinhufvud.

Selon un communiqué de l'APN, M. Bouras a présenté à cette occasion un "aperçu sur la composante de l'APN et le climat démocratique qui règne lors des travaux avant d'évoquer le rôle de l'Algérie dans la région et tout particulièrement, ses efforts pour venir à bout du terrorisme".

Il a salué "la sagesse du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a jeté les bases pour un retour à la stabilité et à la sécurité à travers les différentes régions du pays après la décennie noire".

"La promotion de la place de la femme et le renforcement de son rôle dans le domaine politique afin d'accéder aux postes de responsabilité dans les différentes assemblées élues et institutions comptent parmi les réformes les plus importantes entamées par l'Algérie sur initiative du Président Bouteflika", a-t-il encore précisé.

Au plan international, M. Bouras a appelé à "soutenir les causes justes de par le monde à leur tête la cause palestinienne et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", réitérant l'"engagement permanent de l'Algérie à œuvrer sur la base des résolutions de l'ONU tant elles se rapprochent de ses principes immuables de sa politique étrangère fondée sur le dialogue et l'unité pour le règlement des conflits".

Il a appelé aussi à la "relance de la coopération parlementaire pour établir un partenariat économique diversifiée afin de hisser le niveau d'échange entre l'Algérie et la Finlande estimé actuellement à 45 millions de dollars par an".

De son côté, l'ambassadrice de Finlande a exprimé son "admiration à l'égard des réalisations de l'Algérie grâce à la volonté politique du Président Bouteflika durant ces dernières années notamment en direction de la femme algérienne".

Elle a fait part également de sa "considération de l'approche algérienne dans le traitement des questions posées sur la scène internationale", se disant satisfaite de la convergence de vues des deux pays concernant le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région d'autant plus que les crises au Sahel pourraient constituer une menace sécuritaire même pour l'Europe".

S'exprimant sur la coopération bilatérale, Mme Svinhufvud a souhaité voir "le développement de la coopération bilatérale et son élargissement à d'autres nouveaux domaines", soulignant l'expérience finlandaise dans certains domaines comme l'agriculture, les ressources en eau et la protection de l'environnement".

Elle appelé enfin, à l'"encouragement de l'investissement et des rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays".