Afrique de l'Ouest: Faire connaître la cuisine traditionnelle d'Afrique de l'Ouest

Comme sa compatriote Essie Bartels, Selassie Atadika affirme passer des heures dans les marchés locaux à la recherche de saveurs, nouvelles et fortes, précieuses pour les chefs cuisiniers mais aussi à la maison, où "combinées quelquefois à des ingrédients plus modestes, elles font des miracles".

Ses condiments sont désormais vendus dans certaines épiceries et supermarchés de luxe américains et elle attribue le succès de ses produits à sa volonté de s'éloigner de la tradition en usant d'emballages modernes, contrairement à ses concurrents.

Arborant un collier géométrique Christie Brown, le label le plus branché du Ghana, elle choisit une poignée odorante de clous de girofle sur le marché central d'Accra, où des piments écarlates et des racines de gingembre débordent de sacs de jute.

Il en résulte de nouvelles saveurs comme une sauce à base de mangue et de piment Scotch Bonnet, un piment parfumé et très piquant, ou un mélange pour assaisonner la viande, à base de cacahuètes d'Afrique de l'Ouest.

Mais cette jeune femme dynamique de 31 ans, qui vit maintenant dans le New Jersey (est des Etats-Unis), n'est pas une puriste et réinvente une cuisine basée sur la fusion de produits du Ghana et d'ingrédients venus du monde entier.

Elle décide alors de se lancer sur le marché de la cuisine africaine et de consacrer ses talents culinaires à créer des sauces et des mélanges d'épices inspirés par son enfance à Accra, la capitale du Ghana.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.