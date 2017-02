Burkina Faso: Audit de la mairie de Pabré

Pour lui, aucune œuvre humaine n'est parfaite et on ne saurait se tabler sur les imperfections pour remettre en cause les acquis. « Sous notre mandat, de grands chantiers notamment scolaires, sanitaires, de voiries, d'approvisionnement en eau potable... ont été réalisés.

Il se dit prêt à répondre devant les juridictions pour prouver sa bonne foi. « Nous avons respecté les textes du code des collectivités dans l'attribution des parcelles et dans la gestion de la mairie. Nous avons des preuves quant aux dépenses que nous avons effectuées et je n'ai pas peur de répondre en justice », a soutenu M. Douamba.

Ledit rapport qui incrimine l'actuel 2e adjoint au maire, Anatole Désiré Douamba (Ndlr : Maire de 2006 à 2014) de malversations dans les lotissements et de détournement de 62 millions de F CFA, a fait l'objet d'éclaircissement de la part de l'intéressé aux militants du parti du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), sous-section de Pabré, le samedi 11 février 2017.

