Le Groupement central des armées (GCA) a organisé, le lundi 13 février 2017 à Ouagadougou, un cérémonial de décoration à l'intention de 134 militaires, en reconnaissance aux services rendus à la nation.

Le Groupement central des armées (GCA) a toujours reconnu les mérites des militaires dévoués à la tâche, en leur octroyant, chaque année, divers types de médailles.

La tradition a été respectée pour l'année écoulée avec la tenue, le lundi 13 février 2017 au camp Guillaume-Ouédraogo à Ouagadougou, d'une cérémonie de décoration de 134 soldats.

Il s'agit notamment d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang qui ont vu leurs efforts spécifiques consentis récompensés par la hiérarchie.

Treize récipiendaires se sont vus attribuer la médaille d'honneur militaire, 97 la médaille militaire, 10 la médaille commémorative et 14 la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers.

Les heureux élus ont reçu les honneurs de la nation, sous fond de fanfare, avec les félicitations et encouragements qui vont avec.

«Cette cérémonie de décoration s'inscrit dans la tradition, car elle se tient tous les ans. C'est une occasion donnée au commandement de récompenser les personnels militaires les plus méritants.

Il s'agit de reconnaître et de magnifier les efforts des uns et des autres au cours de l'année écoulée», a expliqué le commandant du GCA, le colonel-major Sié Toué. Pour lui, la décoration des soldats méritants est une invite à plus d'ardeur à la tâche.

«Lorsque la nation reconnaît vos mérites, c'est en même temps une invite à mieux faire, à ne pas faire mentir ceux qui vous ont fait confiance. On attend des récipiendaires plus d'abnégation au travail», a-t-il signifié.

Satisfaction des récipiendaires

Tout naturellement, cette marque de considération, actée par la remise de médailles, n'a pas laissé les récipiendaires indifférents.

Le directeur général du Service national pour le développement (SND), le colonel Hamado Dabré, nanti de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers avec étoile d'or, a affiché sa satisfaction. «Des sentiments de joie et de reconnaissance envers mes collègues m'animent après cette décoration.

C'est l'excellence du travail du SND, en partenariat avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui explique cette distinction. Chaque année, nous mettons à la disposition des sapeurs-pompiers, une centaine de jeunes volontaires, recrutés selon les profils indiqués pour une période de douze mois.

Ce partenariat a favorisé l'appréciation positive vis-à-vis du SND, dont je suis le premier responsable», a-t-il commenté. Le capitaine chirurgien-dentiste au service de santé des armées, Salama Yabré, n'est pas moins fier de sa médaille d'honneur militaire.

«C'est un honneur de voir son parcours et son travail reconnus par les plus hautes autorités. Cela nous invite à travailler avec beaucoup plus d'abnégation pour les défis futurs», a-t-il déclaré. Le sergent-chef du bataillon du génie militaire, Pascal Ouédraogo, est également aux anges.

«Je suis fier d'être parmi ceux qui ont été distingués par le commandement militaire. C'est un évènement qui n'arrive pas tous les jours, et j'en suis très content. Je remercie le bon Dieu et la hiérarchie», a-t-il lâché.