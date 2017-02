Ce faisant, pour lever l'équivoque, le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Alpha Oumar Dissa a échangé avec les jeunes de Houndé, en présence des élus de la région des Hauts-Bassins et des responsables administratifs. Le ministre a fait comprendre que la mine d'or de Houndé est importante pour le Burkina Faso, et doit profiter à tous.

Le taux d'exécution est de 62%, a indiqué le directeur général de Houndé Gold Opération (HGO) Jeremy Langford. La fin des travaux est prévue en fin d'année et le premier lingot d'or attendu en 2018, selon le directeur des relations avec le gouvernement et les institutions à HGO, Ibrahim Tiemtoré. La durée de vie de cette mine est supérieure à dix ans, avec une moyenne annuelle de 90 000 onces, a-t-il fait savoir.

La construction de la mine d'or à Houndé avance. Après le lancement des travaux en juin 2016 par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Alpha Oumar Dissa a constaté, le 11 février 2017 que des structures métalliques, des bâtiments en parpaing, le site de concassage et de broyage entre autres, sortent de terre.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.