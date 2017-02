Aux dires du secrétaire général du SYNAMICA, Daouda Ouédraogo, leur ministre n'a pas respecté le protocole d'accord du 24 janvier dernier portant essentiellement sur deux points. Il s'agit selon M. Ouédraogo, de l'adoption de textes consensuels devant permettre de mettre en place le fonds de soutien à la vérification des importations, d'une part, et d'autre part, de l'application du décret N°2003-084 du 19 février 2003 portant organisation des emplois spécifiques du département en charge du commerce et celui N°2013-661 du 1e août 2013 portant organisation des missions diplomatiques et des consulats généraux du Burkina Faso à l'étranger.

« J'ai du mal à admettre que toute une autorité qui signe officiellement un protocole d'accord hier se permette de le remettre en cause aujourd'hui », s'est-elle interrogée. Et d'ajouter que le ministère n'a même pas intérêt à ce que cette situation perdure «s'il veut éviter une paralysie de l'administration publique».

Remontés, les agents, munis de sifflets et de vuvuzela, ont pris d'assaut les locaux de leur ministère dès 7h. A l'image de Raïssa Birba, ils sont déterminés à maintenir la pression pour avoir gain de cause.

