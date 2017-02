Burkina Faso: Cybercriminalité - Un gang pris dans sa propre toile

Comme bilan, le montant du préjudice financier causé par gang est évalué à 25 000 000 F CFA. 26 téléphones portables, 1 ordinateur, 43 puces de cinq pays de la sous-région et un d'Europe, une clé USB, des documents de transferts d'argent, un modèle de lettre d'appât et d'adresse de victimes enfouis dans les toilettes ont été retrouvés lors de la perquisition de leur domicile.

Le tour est joué. Le major avoue que le troisième procédé est plus compliqué. Boko et ses hommes vont cibler des étrangers qui veulent acheter de l'or. Ils vont leur faire comprendre qu'ils occupent une position qui leur permet de se procurer le métal. Au besoin, ils mettent à leur disposition quelques grammes.

« Au Burkina, comme nous avons connu une insurrection populaire, il vous dit, qu'il est l'ami intime d'un ancien dignitaire du régime déchu et que celui-ci avait une grosse somme qu'il avait cachée quelque part, et comme il ne voulait pas que les gens puissent en disposer, il a mis des taches là-dessus. Cet argent ne peut donc être dépensé sans être débarrassé des souillures. Il fait un simulacre avec 50 000 où 100 000 F CFA et il vous donne les billets pour usage », explique le gendarme.

Boko et ses 3 complices vivaient à Ouaga 2000 à la cité Azimo dans une villa qu'ils louaient à 300 000 francs CFA le mois. Selon les gendarmes, ils utilisaient trois méthodes, à savoir le triangle, le wash et le métal.

« Bonjour ! Puis-je parler à monsieur Bila Dipama ? Voilà, je suis Charles Providence Gomis, diplomate ivoirien près l'Union européenne, grand ami au docteur Norbert Bassolé. Norbert m'a fait transiter par mon institution le montant de 53 500 euros, soit 35 000 000 francs CFA pour acquisition de plantes médicales. Mon agent comptable aura donc besoin pour justificatif du numéro de bordereau et de celui du certificat phytosanitaire afin de libérer les fonds. J'entre dans une séance privée, mais dès que vous les avez, laissez-moi un SMS afin que je me rende disponible pour vous ».

