Burkina Faso: Saint-Valentin - Cette fête qui use... nos bourses

Mais qui est donc ce saint Valentin dont on entend parler fiévreusement tous les 14 du mois de février mais qui a connu des fortunes diverses selon les époques et les lieux ? (Lire aussi page 8 et suivantes) : par exemple, depuis 1969, le nom de ce saint a été rayé du calendrier liturgique.

Et selon certaines sources, «cette fête» serait partie du pape Gélase qui, en voulant combattre la débauche de sensualité et de sexualité constatée le 15 février de chaque année à l'occasion des carnavals amoureux, imposa une sorte de couvre-feu le 14 février. A l'époque on appelait les amoureux les galantins ; d'où ce glissement entre "galantins" et "Valentin", le saint qui devait être utilisé pour symboliser la lutte contre les fêtes amoureuses.

Mais passons sur la légende ou l'histoire de cette célébration pour dire que, dans la plupart des contrées africaines, pas grand monde ne connaissait ce saint patron des amoureux.

Mais depuis quelque temps, nos villes sont devenues l'épicentre de cette célébration, tant l'ode de l'amour est déclinée sous toutes les formes, et le 14 février rime avec exubérance, orgie de toutes sortes au point qu'on ne sache plus si c'est vraiment l'amour qui joue ici le premier rôle.

Des jeunes filles aux garçons à peine pubères aux mamies et papis en passant par les jeunes couples, tout le monde s'y met. De gré ou de force le temps d'une soirée, on se met dans la peau de Valentin ou de Valentine et même de Valentinette.

Certains s'y sont convertis de bon cœur et d'autres, par contre, y vont en traînant les pieds, si ce n'est sa croix pour éviter de subir les foudres de Cupidon.

Et les manières de raviver sa flamme ou de la déclarer varient selon les mentalités.

Si dans les pays occidentaux, le 14 février est l'occasion d'offrir des fleurs (1), de préférence la rose rouge, symbole de la passion, des billets doux, des dîners aux chandelles ou au Japon même des chocolats, non pas aux conjoints mais aux patrons, sous nos tropiques, l'on assiste à toute autre chose.

Certes, l'échange de fleurs commence à entrer dans nos mœurs, et parfois on voit dans nos rues des amoureux s'arracher des chrysanthèmes ordinairement destinées à fleurir des tombes ou des muguets du 1er-Mai. Mais les cadeaux d'amour les plus prisés restent les packs de téléphones, vêtements, bijoux, parfums et bien d'autres babioles vendues à l'encan.

Mais quel que soit le présent offert, il faut l'incontournable poisson ou poulet braisés sans lequel tous les autres actes d'affection, mêmes les plus coûteux, comptent pour du beurre.

Au bout du compte, c'est un petit investissement qui coûte la peau des fesses et use... nos bourses. Honni soit qui mal y pense.

A l'allure où vont les choses, après les prêts scolaires, les prêts fêtes, les prêts funérailles, on ne serait pas étonné qu'un jour, nos si chers banquiers, jamais avares tant qu'il s'agit de nous ruiner en crédits, s'en mêlent avec des prêts Saint-Valentin.

On l'a compris, cette affaire est d'abord commerciale, portée à bout de bras par différentes marques, et ils n'ont pas torts ceux qui estiment que cette fête a été introduite par les fabricants et négociants de chocolats.

Et quand il faut vider son bas de laine pour qu'on croie en la sincérité de votre amour, il y a de quoi avoir le cœur en cendres.

On n'est pas loin de penser qu'il s'agit plutôt là d'une arnaque ou d'un attrape-nigaud, car après tout, il y a 364 autres jours pour témoigner sa passion sentimentale.

Cela dit, ne jouons pas aux rabat-joie. Après tout, si certains pensent prendre leur pied en usant leurs bourses, grand bien leur fasse.

Sur ce, bonne fête aux amoureux.

Alain Saint Robespierre

En France, ce jour-là, les fleuristes réalisent l'équivalent de leurs chiffres d'affaires hebdomadaire