Burkina Faso: Toégui - Soleil de midi contre soleil de minuit

opinion

On me l'avait dit. Je n'y avais pas cru. Je me suis donc rendu au lieu-dit pour voir, de mes yeux voir. Et j'ai vu. J'ai vu et j'ai de la peine.

Vous vous souvenez ? Mardi passé nous avons eu une petite élucu-polémique au sujet de la légalité et de la légitimité. Laquelle est supérieure à l'autre, tel était l'objet de la polémique. J'ai eu l'impression de n'avoir pas été convaincant malgré l'allusion faite à l'affaire François Fillon qui secoue l'opinion en France en ce moment même.

A l'extrémité sud de l'historique Avenue Yennenga, cette Avenue aussi longue que l'Avenue Houari Boumediene, qui va de l'ancienne gare routière jusqu'aux enclos de l'Aéroport, il y avait un jardin public au nom de « Square Yennenga ». A l'entrée de ce jardin il y a un monument sculptural représentant la Princesse Yennenga juchée sur un cheval et tenant un arc de guerrière.

La Princesse Yennenga est le personnage le plus illustratif de la légende des Mossis et constitue de ce fait un pan de l'histoire de notre pays. Samedi passé, lorsque je me suis rendu au Square Yennenga, j'ai été très surpris de constater qu'il y avait à l'intérieur un bâtiment en construction. Par la suite j'ai été informé que le Square Yennenga a été attribué à un entrepreneur privé.

Je n'en dirai pas plus. Je ne voudrais pas passer pour une personne qui n'a pas de cœur. J'ai un cœur. Je ne voudrais pas passer pour une personne qui ne compatit pas à la douleur d'autrui. Je suis très compatissant. Je ne voudrais pas passer pour une personne qui est indifférente aux événement malheureux de la Nation.

Je mériterais qu'on m'expulse. Je dis seulement que pour réparer un préjudice, quelque soit la gravité et l'ampleur de ce préjudice, je dis que plutôt que de céder un espace public, incessible et inaliénable en principe, plutôt que de se dessaisir d'un espace public plein de symbole comme le Square Yennenga, l'Etat dispose ailleurs de sites tout aussi stratégiques, commercialement parlant.

Et puis je vais vous dire, je ne sais pas si le Square Yennenga a été vendu ou s'il a été attribué gratuitement comme c'est le cas dans les communes. Dans le second cas je serai quelque peu apaisé. Dans le cas contraire où il s'agirait d'une transaction foncière, ma peine serait incommensurable. On ne peut pas vendre le Square Yennenga, parce que le Square Yennenga n'a pas de prix. Dans le Square Yennenga il ne doit point y avoir d'autre ouvrage, surtout pas un bâtiment.

Savez-vous quel est le plus grand joyau de notre capitale ? Celui auquel nous nous devons d'attacher du prix plus que la prunelle de nos yeux ? C'est le Parc Bangrwéogo, l'ex Bois de Boulogne. Je passe très fréquemment à côté de cet espace public. A chaque fois je formule une prière pour supplier le ciel de protéger notre Parc en nous gardant des rapaces. Les spéculateurs en ceci et cela... Les businessmans en ceci et cela... Les promoteurs de ceci et de cela.

Bref, que le ciel nous protège des accapareurs de terres, plus malins que vous et moi et qui lorgnent sûrement sur notre trésor inestimable, le Parc Bangrwéogo en se disant qu'il y aurait à boire et à manger dedans. Et qu'il suffirait d'avoir la bonne signature au bon moment avec le bon « monsieur qui de droit » pour que des parcelles en or sortent de ce parc. Des parcelles dorées et légalement légales. Et au diable les minables qui pensent inaliénabilité et incessibilité du domaine public.

Minute ! mon petit doigt me parle.

- Toégui, quitte dans ça. Vas aux élucus !

- C'est compris, mon cher petit doigt. Mais il faut me comprendre, je suis fâché. Est-ce qu'à M'Bengué, là-bas chez les gaulois on pourrait offrir ou vendre la Place de la Concorde à Paris afin qu'on y érige un gratte-ciel ?

Mais je t'ai compris cher petit doigt. Tu veux des élucus ? Tout de suite et maintenant ? C'est comme si c'était fait. Je suis la source de toute élucubration tu sais.

Les partis politiques étaient en effervescence il y a une dizaine de jours. Ça boulonnait à gauche ça bouillonnait à droite. Sous forme de conférences de presse, de déclarations. Et pour le plaisir des observateurs, il y eut des coups. Des coups comme s'il en pleuvait. Des coups, des coups et des coups. Des coups comme on aime en voir sans en recevoir. Des coups à coup de mémorandum. Des coups UPC/MPP : « ... tous les signaux sont au rouge, un an après ». Des coups MPP/UPC : « ... des allégations mensongères et calomnieuses. ». Des coups du Soleil Levant contre le Soleil Couchant. Des coups du Soleil de Midi contre le Soleil de Minuit. Et s'il y a des coups, c'est que ça cogne. Et si ça cogne c'est qu'il y a des cogneurs. Des cogneurs qui cognent PAN !!! Et même des cogneurs qui cognent PAN !PAN !

Mais il ne faut pas s'y tromper. Le plus cogneur des cogneurs ne vient pas toujours du camp qu'on croit.

Quelqu'un a dit : « les manifestations d'un grand mécontentement qui couve une seconde insurrection... ».

Moi, si j'étais Salifou Diallo, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'obligerais l'auteur de ces propos à toucher du bois et vite fait. Mieux, j'obligerais ce prédicateur de mauvais augure à prendre une gorgée d'eau à l'avaler et à la rejeter pour signifier qu'il renie ses propos qui doivent être considérés désormais comme nuls et non avenus. C'est la forme ancestrale du mea culpa. Ça ne coûte rien. Laurent Bado l'a fait et nous a épargné des portes de l'enfer. Moralité, lorsqu'on se livre à la voyance il faut prédire le meilleur et non le pire.

Une insurrection populaire. A-t-il seulement tourné 7 fois la langue avant de sortir cette prédication ? De la part d'un Burkindlim en chef c'est à n'y rien comprendre.

Une insurrection populaire... Avec tout ce qui va avec ? Avec une Transition ? Avec un colonel du RSP à la manette ? Avec encore un CNT à Baoghin ? Avec encore un putsch ourdi par un Général ? Avec encore des élections présidentielle, législatives et communales ? Et on referait le Burkindlim ?

Et on referait le CFOP avec Zeph et Ablassé qui vont se bouffer le nez ? En somme on reprendrait les mêmes et on recommencerait ? Avec une première Commission de Réconciliation puis une seconde Commission de Réconciliation ? Tout cela parce que c'est nous le Faso ? Et, j'allais oublier, avec encore Noufou Ouédraogo député ?

Monsieur le Président, Excellence Salifou Diallo, c'est le moment ou jamais de démontrer que vous êtes un Homme fort. Le Président du Faso à son retour de Bamako avait ordonné la fin de la polémique sur son avion de service dont la santé laisserait à désirer. Le Président a sifflé la fin de la récréation un peu trop tôt.

Nous avons tout de même eu le temps de constater que le bouche-à-oreille marche à une vitesse vertigineuse. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette info je ne l'avais pas reçue de Passek Taalé. C'est plutôt par le post d'un cousin du village que la nouvelle m'est parvenue.

Le cousin lui-même a été mis au courant lors d'un escale à Laye sans doute avec Wambi. Il m'a donné en plus des détails croustillants. L'avion présidentiel n'était pas n'importe quel avion. Il a une histoire qu'ignore même son utilisateur actuel. Figurez-vous que notre avion a été acquis en seconde main avec Mickaël Jackson qui l'avait acquis en seconde main avec Bill Gates, qui l'avait acquis en seconde main avec les Sœurs Williams, qui l'avaient acquis avec Madonna, qui l'avait acquis avec un certain Donald Trump.

Mais il ne faut point s'inquiéter. «Air Force One de Nahouri» tient bon la route et cet avion stoppeur Sénégalais a raconté des inepties en disant que lorsqu'on y est à l'intérieur on entend un vrombissement à donner la chair de poule.

Un petit carton rouge tout de même à la Direction de la Com. Présidentielle. Lorsque le Président a comparé notre avion à un tracteur, Mathias Tankoano et Guinko devaient venir à nous pour nous dire que c'était tout simplement une façon de parler et que Son Excellence voulait juste nous dire que l'avion était solide comme un tracteur et qu'il aurait pu tout aussi bien affirmer que notre avion était solide comme une locomotive.

Chers Mochichis du Mosstinga, je reviens à vous. Ainsi vous avez laissé troubler la quiétude de votre emblématique Princesse sans faire des sit-in ?

Si vous avez vendu le Square Yennenga contre des espèces sonnantes et trébuchantes, je vous voue aux gémonies.

Mais si vous avez cédé le Square contre des cauris, chaque matin je vous offrirai un canari de gnontoro.