« Il s'agit donc de réunions très importantes en 2017, et notre objectif, c'est de continuer à travailler avec la Première Dame afin de mobiliser les énergies en Côte d'Ivoire et ailleurs, pour mettre fin à la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant », a conclu M. Sidibé.

A l'en croire, lui et la Première Dame de Côte d'Ivoire ont également évoqué la possibilité de continuer ce partenariat en l'étendant et de saisir les opportunités qui vont certainement se présenter en Côte d'Ivoire dans un futur proche.

Pendant un peu plus d'une heure, la First lady, par ailleurs Ambassadeur spécial de l'ONUSIDA pour l'élimination de la transmission Mère-Enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique depuis le 18 décembre 2014, et son hôte de marque ont abordé, au cours de leur entretien, divers sujets relatifs à son implication dans la lutte contre la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. «L'objet de cette rencontre était de faire le point de l'année 2016.

