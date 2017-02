Burkina Faso: CAN gabon 2017 - Le mérite de dirigeants reconnu par des journalistes africains

En marge de la 31e édition de la CAN Gabon 2017, l'Union des journalistes de sport du Mali (UJSMA) en collaboration avec l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) ont décidé de récompenser des dirigeants du football africain les 4 et 5 février 2017.

Il s'agit du président du Gabon, Ali Bongo Odimba, du président de la CAF, Issa Hayatou, du président du Horoya AC de Guinée, Antonio Souaré et Makan Magassouba du groupe Lagardère.

Des trophées remis en marge de la CAN Gabon 2017 les 4 et 5 février derniers à Libreville. Les trophées Nyangara d'or et de la Fierté africaine ont été décernés par l'Union des journalistes de sport du Mali (UJSMA) en collaboration avec l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) pendant que le trophée de la Fierté est l'œuvre de l'UJSMA uniquement.

Selon les explications de Baba Cissouma, président de l'UJSMA, le Nyangara en langue Bambara, signifie l'homme ou la femme qui a posé des actes de bravoure pour le bien de la société.

Du président Ali Bongo Odimba, il relève que c'est une personnalité qui met l'accent sur la jeunesse du Gabon et de façon générale du continent. En acceptant d'accueillir la CAN 2017, il a permis la réalisation d'infrastructures sportives, routières, sanitaires et bien d'autres dans son pays. En plus, Ali Bongo Odimba a donné son accord à la CAF pour recevoir la CAN des cadets 2017 suite au désistement de Madagascar et elle se déroulera finalement en mai prochain.

En choisissant d'honorer Antonio Souaré, les journalistes sportifs de l'UJSMA et de l'AJSB ont voulu tout simplement magnifier un homme dont la vie n'est que football en investissant personnellement ses moyens dans le développement du football en Guinée et sur le continent. Non seulement dans son club, évoluent des joueurs de différents pays africains, mais en plus, Antonio Souaré emploie des Africains dans ses entreprises. Une reconnaissance méritée par cette personnalité qui, en plus d'être président du Horoya AC, est président de la Ligue de football professionnel de Guinée, membre de la Commission des compétitions interclubs de la CAF, membre de la Commission statut du joueur de la FIFA. Il faut souligner qu'il a été nommé récemment par décret présidentiel, président du comité d'organisation de la CAN (COCAN) 2023.

Au président de la CAF, Issa Hayatou, il lui a été remis le trophée de la Fierté africaine pour son engagement au profit du football africain depuis qu'il est à la tête de l'instance du football continental. En décernant le trophée de la Fierté malienne à Makan Magassouba, l'UJSMA a voulu lui témoigner sa fierté pour ce qu'il représente de la jeunesse malienne en dehors du pays. C'est un jeune qu'on aperçoit au four et au moulin sur les différents terrains du continent qui est l'expression de la fierté africaine de façon générale. Tous ont salué cette reconnaissance à leur endroit de la part des journalistes maliens et burkinabè et à travers eux, ceux de l'Afrique de façon générale.

En recevant le trophée au nom du président Ali Bongo Odimba, à la mi-temps de la finale de la CAN 2017, le ministre des Sports du Gabon, Nicole Assélé a relevé que nul n'est prophète chez soi et que cela s'est confirmé avec ces journalistes d'autres pays. Le président Antonio Souaré a indiqué que c'est l'Afrique qui est honoré et que tout ce qu'il pose comme acte, c'est pour l'honneur, la dignité du continent. Il dédie ce trophée au football guinéen en espérant que celui-ci puisse retrouver son lustre d'antan et être au firmament du sport roi mondial. Et de souligner que partout où il passe sur le continent, ses premiers amis sont les journalistes.