Interpellations de journalistes: Le SYNAPPCI appelle au respect de leurs droits

Obtenir la mise en liberté, pure et simple, des journalistes en garde à vue au camp de gendarmerie d'Agban-Abidjan. C'est l'un des objectifs de la conférence de presse conjointement animée hier à la Maison de la presse d'Abidjan (Mpa) Plateau par les premiers responsables de toutes les organisations et associations de la presse en Côte d'Ivoire.

En effet, le 12 février dernier, Coulibaly Vamara (Directeur de publication de "Soir Info" et de "l'Inter"); Hamadou Ziao (Rédacteur en chef de l'Inter); Jean Bédel Gnago (Correspondant de "Soir Info" à Aboisso); Yacouba Gbané (Directeur de publication de "Le Temps" et "LG Infos"); Ferdinand Bailly (Journaliste à "Le Temps"); Bamba Franck Mamadou (Directeur de publication de "Notre Voie") ont été convoqués à la Brigade de recherche puis arrêtés et détenus à la gendarmerie du camp d'Agban (Abidjan). Il est reproché aux confrères d'avoir publié « des informations relatives à un accord signé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'unité des Forces spéciales » qui s'était mutinée le mardi 7 février dernier dans la localité d'Adiaké (SudEst de la Côte d'Ivoire).

Pour Patrice Yao, président du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci), porte-parole de tous ces regroupements des hommes et patrons de médias, « le plus urgent, c'est la mise en liberté de nos confrères.

Nous entreprenons toutes les démarches pouvant aboutir à cela, car la place d'un journaliste c'est dans sa rédaction et auprès de sa famille ». Le communiqué a été paraphé par toutes les organisations et association professionnelles des médias au nombre desquelles l'Unjci ; l'Olped, le Gepci, le synappci, le Saappci, l'Intersyndicale et l'Ojpci.