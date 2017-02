Madagascar: Saint-Valentin - Ny Eja: Parlez-moi d'amour!

« Entiko eny amin'ny lanitra faha fito » ou littéralement « Je t'emmènerai au 7e ciel », un titre plus qu'évocateur pour ce jour où tout est permis. L'artiste compte partager tout le romantisme dans son cœur, car comme on dit, l'amour est source de jouvence.

Amour ce jour, amour toujours ! La Saint-Valentin, c'est l'occasion de parler d'amour à tous les temps. Pour la poétesse Ny Eja, c'est en prose et en rythme qu'elle propose de passer la soirée, à l'hôtel Urban Ambatonakanga ce soir à partir de 20h, pour une ambiance inédite entre déclamation de poèmes et musique romantique, le tout servi avec un menu gastronomique local. Ny Eja accueillera comme invitée, durant la soirée, la chanteuse Onja Pazzapa.

