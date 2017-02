Cote d'Ivoire: Vice-présidence de la république - Avec Duncan, ce n'est pas une coquille vide

A Abidjan, six journalistes et responsables de publication ivoiriens interpellés sont entendus depuis dimanche… Plus »

On ne peut pas être à tous les endroits de la terre en même temps. On ne peut pas être tout le temps au mieux de sa forme pour respecter ses engagements. C'est en cela que la vice-pré- sidence de la République devient une nécessité, voire un impératif.

La Côte d'Ivoire qui aspire à la modernité se devait de dépoussiérer, un tant soit peu, le fonctionnement de l'exécutif et de l'adapter au contexte d'un monde de plus en plus globalisant où il faut parfois se décupler pour respecter ses engagements dans le temps.

On reconnait, dit-on, la maestria d'un danseur à ses premiers pas. Les premiers pas de Daniel Kablan Duncan rassurent et rappellent que la vice-présidence de la République est un poste cousu sur mesure pour lui. Avec lui, comme alter-égo, le président de la République peut enfin se donner du répit.

C'est donc normal que cet homme affable et aux bonnes manières ait été naturellement accepté et respecté, à AddisAbeba, par les chefs d'Etat qui reconnaissent en lui, par sa maitrise des codes du pouvoir, un des leurs.

L'ancien ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères s' est encore une fois en sortir grâce à son charisme naturel et sa grande expérience acquise au cours de ses contacts avec les acteurs de la haute finance et les grandes chancelleries de la planète.

Daniel Kablan Duncan n'est pas un novice dans la diplomatie internationale. A maintes reprises, il a représenté la Côte d'Ivoire à de grandes rencontres internationales où il a toujours démontré sa compétence et sa connaissance des grandes questions qui concernent le continent africain et le monde.

Ses derniers voyages à l'étranger et ses dernières apparitions publiques ont fini par convaincre les plus sceptiques de l'importance cruciale du numéro deux de la République dans une démocratie.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.