Et, par ailleurs, elle a connu la présence de plusieurs membres du Gouvernement Badibanga. Après le mot du Ministre de l'Urbanisme et habitat, Koko Nyangi, qui a circonscrit le cadre de l'événement, le VPM a formulé, au nom du Gouvernement, les attentes de la population qu'il faut à tout prix rencontrer dans ce secteur. Les travaux continuent.

Il porte sur l'élaboration du Manuel de référentiel des emplois et des compétences du secrétariat général à l'aménagement du territoire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani.

Les représentants de l'organisation des chefs de police de la région d'Afrique Australe ont été conduits auprès d'Emmanuel Ramazani Shadary par le Commissaire général Charles Bisengimana qui, lui, a été accompagné de l'inspecteur général de la PNC, le Général Jean de Dieu Oleko et, évidemment, d'autres officiers généraux et supérieurs intervenant dans le secteur.

Le lundi du 13 février 2017 a été bien chargé pour le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Emmanuel Ramazani Shadary a ouvert, à Béatrice Hôtel, l'atelier de l'élaboration du Manuel de référentiel des emplois et des compétences du Secrétariat Général à l'aménagement du territoire.

