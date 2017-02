Congo-Kinshasa: Après l'incident à Limete - Alexis Mutanda dénonce un coup monté et manqué !

L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social a lancé l'ouverture de la signature du registre de condoléances, ce samedi 11 février 2017 au siège social à Limete, par le canal de son Secrétaire Général, Jean-Marc Kabund a Kabund.

D'où, l'Editeur Général de la Tempête des tropiques, l'Honorable Alexis Mutanda et son épouse Eugénie Tshika ont été victimes d'une agression par des combattants, ce dimanche 12 février 2017 au siège de Limete alors qu'ils s'étaient rendus pour la signature de ce registre.

Etant alors un Ancien Le Secrétaire Général du parti, il est vrai que l'Honorable Alexis Mutanda devait aussi mettre ses empreintes sur ce registre. Arrivé sur le lieu avec son épouse, ceux-ci ont été agressés par un groupe de combattants.

Aussitôt produit, ce fait a été directement publié et traité de n'importe quelle manière. Tous les médias avaient leurs versions des faits.

Face à cela, l'Honorable Alexis Mutanda s'est adressé hier, lundi 13 février 2017 à la presse, pour faire taire à toutes les rumeurs qui ont envahi et fait les Unes de tous les médias congolais.

Rumeurs

L'Honorable Alexis Mutanda sur ce sujet, a reconnu d'avoir été agressé avec son épouse par une partie des combattants de l'Udps non identifiés.

Et, il a affirmé qu'ils ont été légèrement touchés par des projectiles, des pierres mais, rapidement sécurisés et mis à l'abri par des agents de sécurité. Par ailleurs, il a confirmé qu'il serait ignorant de la cause principale ayant provoqué un tel incident.

Car, plusieurs personnes parlaient au même moment. Du moins, sa mémoire auditive lui a permis d'enregistrer un mot qui revenait, après chaque minute : « traître ». D'autres l'ont même qualifié d'être un associé de l'Honorable Willy Mishiki, que lui a estimé ne pas connaître, ni de près, ou encore moins, de loin.

Il faut aussi noter que c'est suite aux interventions du Président des FONUS, Joseph Olenghankoy et du Secrétaire Général de l'Udps, Jean-Marc Kabund que les combattants ses sont repliés et ont mis fin à leurs actes d'agression. Toutefois, Alexis Mutanda a confirmé à la presse qu'ils n'ont pas été victimes des coups et blessures et il a jugé cet incident d'être sans importance.

Relations avec l'Udps

Ici, Alexis Mutanda a affirmé de continuer la lutte ensemble avec l'Udps. Car, il a adhéré à des valeurs qui sont liées à sa morale. Cet incident n'est pas une occasion pour dire non à l'Udps, ceux-là qui sont à la base de cette situation déplorable, se sont entièrement trompés, a-t-il dit.

Il a aussi rappelé qu'Etienne Tshisekedi a, lui aussi, été victime de plusieurs agressions. Mais, aucune fois, il n'a abandonné sa lutte. L'Honorable Alexis Mutanda a, par la suite, confirmé que rien ne l'empêche d'être présent aux obsèques d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, lorsque la dépouille arrivera à Kinshasa.

Réaction face aux auteurs

Par rapport à la décision de Félix Tshisekedi Tshilombo à ce sujet d'agression, Alexis Mutanda a, lui aussi, estimé qu'il serait tout bonnement nécessaire de punir les auteurs de cet incident, quand bien même, ils sont tous non identifiables. Selon lui, une main noire serait à la base de tous ces faits.

Il a demandé à la presse qu'elle soit plus objective, en cherchant et puisant les informations à la source pour ne pas raconter et affirmer n'importe quoi, afin d'être respectables. Il a aussi invité tous ces hommes politiques qui incitent la jeunesse à des tels actes, à respecter leurs valeurs.

Pour clore, il a eu l'estime de rappeler aux combattants de quitter le stade d'être manipulés par n'importe qui et à n'importe quel prix. La mémoire élogieuse de Tshisekedi ne mérite, même pas, tout cela...