Congo-Kinshasa: L'essentiel !

opinion

Il ne faut pas se faire prier, pour comprendre que l'axe Bruxelles-Kinshasa ou Kinshasa-Bruxelles, par 8000 km à vol d'oiseau, ne donne pas, du moins jusque-là, des signaux rassurants.

Ce, quant au rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017, à Bruxelles. Au pays, la rencontre sans succès entre, d'une part, le pouvoir en place, par le biais de Ramazani Shadary et Lambert Mende, respectivement Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et ministre de la Communication et Médias, et de l'autre, la famille biologie d'Etienne Tshisekedi, conduite par Mgr Gérard Mulumba, petit frère de l'illustre disparu, et un autre cadre influent de l'UDPS, a donné lieu à la cacophonie. C'est au point que les congolais se sont sentis perdus, sans rien comprendre ce qui arrivait à leur leader, même après sa mort.

Pour remettre les pendules à l'heure, un son de cloche est venu de Bruxelles. Pour fixer l'opinion internationale et nationale, la famille biologique, sous la férule de Félix Tshisekedi, Gérard Mulumba et un certain Ndumbi, ont co-animé une conférence de presse, dans la matinée d'hier, à Bruxelles.

Qu'ont-ils dit exactement, qui puisse désormais rassurer ? Loin de tout préjugé, ils ont épinglé trois points, qui peuvent, à juste titre, être considérés comme conditionnalités.

D'abord, l'exigence d'une autopsie du corps d'Etienne Tshisekedi. Il a été soutenu que celui-ci n'a pu réagir positivement à l'anesthésie générale lui administrée peu avant l'intervention chirurgicale pour son embolie pulmonaire.

Ce fait, à lui seul, peut donner lieu à plusieurs interprétations dans l'opinion. Pour la famille, pourtant, il s'agit d'un droit légitime que nul ne peut obstruer, en ce qu'elle ne sera pas la première à solliciter pareille expertise. Ensuite, ce qui est tout aussi légitime, c'est le lieu de la sépulture.

Tant, il est indéniable que tout corps sans vie a droit d'avoir un sépulcre, sous réserve de la qualité du disparu, en l'occurrence d'Etienne Tshisekedi, dont les adversaires politiques ne peuvent aucunement mettre en doute son aura, mieux son encrage dans l'opinion tant en République Démocratique du Congo, qu'à l'extérieur.

Ce faisant, Félix Tshisekedi a indiqué deux sites, à l'appréciation du Gouvernement. Le boulevard Triomphal, lieu de prédilection pour la tenue de ses meetings, parce qu'il raffolait bien cet endroit, symbole de la liberté d'expression, ou alors à la devanture du palais de Justice, parce qu'il a exercé comme Ministre de Justice, mais bien plus pour son combat en faveur de l'instauration d'un Etat de droit.

Enfin, la nécessité pour le Gouvernement de garantir la sécurisation de la dépouille, parce qu'il ne sera digne que le corps soit trimbaler de n'importe quelle manière.

C'est l'essentiel du message. A qui est-il adressé, ce message ? Sans se tromper, et parce qu'il a été signalé la présence en Belgique du Ministre Congolais des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, et de sa rencontre avec la famille, c'est donc au Gouvernement, si pas au Chef de l'Etat, Joseph Kabila.

D'ailleurs, la réponse donnée par ce dernier, de se référer à la hiérarchie, donne de penser qu'il en est ainsi. Alors, à quand interviendra cette réponse, pour que la famille fixe la date du rapatriement du corps ?

Là aussi, c'est un mystère. Si les uns pensent que c'est un refus implicite de la famille et de l'UDPS de retourner le corps au pays, les autres sont d'avis que contrairement à ce qui se rapporte sur la quête du pouvoir pour la primature, c'est plutôt le Chef de l'Etat qui est exposé, parce qu'il lui appartient désormais de décider sur les éventualités présentées par la famille Tshisekedi. Quant à la suite ? Attendons voir.