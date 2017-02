A tout prendre, Tryphon Kin-kiey, lui, est monté au créneau. Il réclame son titre de propriété ainsi qu'une somme estimée autour de USD 15 millions à titre de dommages et intérêts, pour tous les préjudices subis et pertes encourus.

Puisqu'en tout état de cause, Tryphon Kin-kiey Mulumba dit que les fonds du FPI destinés à son Groupe de Presse, auraient été versés dans un compte et dans une banque qui lui sont inconnus.

Et, dans cette nouvelle et ténébreuse affaire, la justice congolaise est saisie. Les Avocats sont en action. La compétence des juges est sollicitée. Tout ce qu'il faut faire, à en croire des sources proches de l'intéressé, c'est d'accélérer la procédure.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba, Professeur de son état, Ministre sortant des Relations avec le Parlement, Député National, et Autorité Morale du Parti pour l'Action et de Kabila Désir, est ceux qui, au propre ou comme au figuré, œuvrent pour triomphe de la vérité, dans un Etat où la justice a un mot à dire.

Mais, depuis sept ans que ce conflit perdure, le FPG est en procès contre le FPI et a saisi par ses Avocats, les Cours et Tribunaux sous le RCE 4942 en résolution de la convention de prêt, restitution du titre d'enregistrement et dommages et intérêts. Et, jusqu'ici, l'affaire suit son cours normal...

Au lieu de fier à un simple compte-rendu d'un rapport parlementaire dont toute la presse en RD. Congo avait fait écho et qui est loin d'être une décision de justice, les fureteurs de tous bords devraient, plutôt, aller plus loin.

