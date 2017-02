Le Rassemblement des Congolais Démocrates Nationalistes (RCDN en sigle), membre du Rassemblement, organisé autour de son président national Roger Lumbala, actuellement en séjour en Belgique, au chevet du lider maximo, Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, vient par la présente et au nom de tous ses Députés Nationaux et provinciaux, Sénateurs ainsi qu'au nom de tous les militants, combattants et sympathisants dispersés à travers le pays et dans le monde, présenter ses condoléances les plus attristées, à la famille biologique, au Parti politique UDPS, au Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement et à tout le peuple Congolais dans son ensemble.

Le Président national du RCDN s'est rendu au chevet de l'illustre disparu, à Bruxelles, dès qu'il a eu la nouvelle de la disparition soudaine de l'icône de la politique congolaise, dans le but d'aller manifester sa douleur et ses profonds sentiments de tristesse, d'un profond chagrin et d'affectueuse sympathie.

La bienveillance dont Roger Lumbala a toujours été l'objet de la part du leader maximo, qu'il considère comme son père spirituel politique, l'a déterminé à se rendre à Bruxelles pour lui confirmer une dernière fois son attachement. Et par ce geste, il veut montrer quelle part il prend au malheur qui frappe la famille biologique.

Que des leçons et souvenirs a-t-il gardés de ses contacts nombreux ! Il est lui-même le fruit de l'UDPS pour avoir milité longtemps au sein de ce Parti à Paris.

Les simples mots ne suffisent pas pour combler le vide que cette mort laisse dans les cœurs de tous les Congolais.

Puis notre Seigneur, Maître du ciel et de la Terre, lui réserver une place de choix dans son Royaume.

Albert Mpolesha

Secrétaire Général du RCDN

Le Patron du journal Tempête des Tropiques, Canal Numérique Télévision et Trinitas FM a, par la même occasion, déploré l'angle avec lequel les médias ont pu distiller cette information.

Editeur de son état, il en a appelé à l'objectivité de la presse. Il ne faut pas semer la confusion, a-t-il indiqué, avant de poursuivre que le combat de l'Udps c'est aussi avoir des médias respectables qui œuvrent loin du sensationnel.

Hommages et fidélité

Alexis Mutanda a livré son poignant témoignage sur le sphinx de Limete dont le corps est suspendu loin de la terre de ses ancêtres.

D'après lui, l'Udps mène un vrai combat pour la démocratie en RD. Congo. On doit donc classer Etienne Tshisekedi au même rang que Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi.

Contre toute haine superfétatoire dont il est victime, il faut croire qu'il n'est pour rien à propos de la mort de «Ya Tshitshi».

Son vœu, c'est de continuer à travailler au sein du parti parce qu'il a déjà adhéré à ses valeurs et ses principes qui sont la démocratie, la tolérance et la liberté. «Le Président Etienne Tshisekedi demandait au peuple de se libérer de la peur». Voilà, son sage conseil à l'endroit de tous.