Congo-Kinshasa: Etienne Tshisekedi - Autopsie, mausolée et garanties de sécurité exigés !

Dans ce contexte-là, caractérisé par des suspicions et des guets-apens, comment miser sur le prochain gouvernement pour organiser, comme la base de l'Udps l'exige, les funérailles de Ya Tshitshi ? Comment imaginer d'avoir, au fait, le remplaçant de Tshisekedi à la tête du Conseil National de Suivi de l'Accord, alors qu'à l'Udps et au Rassemblement, l'on est encore enchevêtré dans cette histoire, devenue gênante, des obsèques toujours en attente ? Comment, enfin, penser qu'à l'allure où vont les choses, il y aura du respect pour le chronogramme de la transition fixé, comme tout le monde le sait, à douze mois, d'ici fin décembre 2017 ? Toutes ces questions ainsi que tant d'autres, restent, donc, posées. A la classe politique, d'y réfléchir...

Enfin, l'autre condition et non de moindre, ce sont les garanties de sécurité, lors du début des funérailles. Dès l'arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport international de N'djili jusqu'à sa dernière demeure, en passant par toutes les cérémonies funéraires subséquentes.

La responsabilité des autorités congolaises est toute dans la suite à réserver à ces revendications, s'il faut, finalement, que Tshisekedi wa Mulumba, l'homme auquel l'on a reconnu toutes sortes de mérites en ce qui concerne, particulièrement, la lutte pour la démocratie, l'instauration d'un Etat de Droit et le bien-être social, soit inhumé de façon telle que des générations et des générations l'adoptent, pour toujours, comme un vrai modèle.

L'Autopsie, le Mausolée et les garanties de sécurité constituent, au fait, les éléments essentiels du triangle de ces nouvelles exigences, à la fois, de la famille et de l'Udps.

De Bruxelles, capitale belge, la conférence de presse tenue conjointement, ce lundi 13 février 2017, entre Félix Tshisekedi, Dr Kabanda Kana et M. Dumbi, co-animateurs de l'Udps dans le Grand Duché de Luxembourg, et Mgr Gérard Mulumba, Evêque de Mweka et frère, révèle, en effet, une triple condition, avant le rapatriement du corps du Patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février 2017, à la Clinique Sainte Elisabeth, vers 17 heures.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.