Hôtel Memling. C'est le cadre choisi par le Député National Germain Kambinga pour lancer «la bourse de solidarité Germain Kambinga». C'était hier, lundi, 13 février 2017, dans la commune de la Gombe.

Pour ce ministre honoraire, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre de ses activités parlementaires. L'idée, c'est de témoigner de la solidarité envers les jeunes congolais et surtout, les soutenir dans leur cursus universitaire.

Pour un début, le choix a été porté sur Kinshasa. Ensuite, une province sera ajoutée à chaque édition. Très satisfait de mettre à la disposition de la jeunesse près de 80% de ses émoluments, Germain Kambinga tient, par cet acte social d'envergure, redonner le sourire à ceux qui en manque.

Cette première édition vise non seulement ceux qui sont en train de se préparer pour les examens d'Etat, mais également ceux qui sont déjà au niveau des Universités et Instituts Supérieurs et qui se trouvent dans une situation de précarité, alors même qu'ils ont des talents.

«Moi, j'en ai rencontré, de nombreux, durant mon parcours politique, et j'ai considéré en tant qu'aîné, en tant qu'acteur politique, acteur public, il était de mon devoir d'apporter cette contribution.

Avec mes équipes, nous avons réfléchis, plutôt que d'agir de manière sporadique, d'institutionnaliser une approche efficace. Chaque année, cette bourse s'intéressera à la prise en charge des frais d'études et à l'octroi d'un ordinateur portable à 20 étudiants.

Donc, nous commençons par la ville de Kinshasa, et chaque année, nous ajouterons une province», a-t-il expliqué devant les professionnels des médias. Notre objectif, c'est de donner une chance aux nombreux compatriotes qui ont du talent et qui n'ont pas forcément des moyens. C'est ça le devoir de solidarité.

Oui ! Il l'ose. Germain Kambinga Katomba ancien Ministre de l'Industrie au sein du Gouvernement Matata II et actuel Député national issu de la circonscription de la Lukunga pose un acte fort. Il promet d'instituer une bourse d'étude pour l'année académique 2017-2018. Et, dans la foulée, l'homme donne le go pour la grande campagne d'enregistrement pour tous les jeunes soucieux d'en bénéficier.

La bourse qui porte son nom devra prendre en charge complètement des frais d'études dans une université ou institut supérieur de la RDC pour les heureux élus. Kambinga Germain consent à y consacrer 80% de ses émoluments et primes parlementaires. Quid des conditions ?

Il faut être de nationalité congolaise, être en 6ème année secondaire et en préparation de l'examen d'Etat, être étudiant dans une université de la place.

Tout soumissionnaire doit aussi présenter une lettre de recommandation du préfet ou promoteur de son établissement, présenter des résultats scolaires satisfaisant et être dans une situation sociale difficile, ou une incapacité physique.

Par ailleurs, la date limite du dépôt des candidatures est fixée pour le 20 mars 2017 à 12 heures. Et, à partir du 30 mars, les candidats seront convoqués pour des débuts d'examen des dossiers.

Au finish, le jury composé d'experts va sélectionner 20 gagnants de l'année académique 2017-2018. Ci-dessous, l'intégralité de l'exposé de Germain Kambinga, à l'occasion du lancement de la bourse qui porte son nom.

BOURSE DE SOLIDARITE GERMAIN KAMBINGA

Mes chers compatriotes, comme prévu dans mon agenda parlementaire, c'est avec un sentiment de patriotisme et un esprit de solidarité que je lance, en ce jour, la campagne de recrutement pour l'éligibilité à la "bourse de solidarité Germain Kambinga " année académique 2017-2018.

En effet, nous avons décidé d'utiliser 80% de nos émoluments et primes parlementaires pour la réalisation de diverses actions sociales que nous allons décliner au fil du temps. La première de ces actions sociales c'est "la Bourse de solidarité Germain Kambinga ".

C'est quoi la bourse de solidarité Germain Kambinga ?

C'est une prise en charge complète des frais d'études dans une université ou institut supérieur de la RDC. Cette bourse sera composée du paiement des frais d'études et d'un ordinateur portable. Pour l'année académique 2007-2018, cette bourse concernera 20 jeunes congolais de Kinshasa et nous l'étendrons chaque année à une nouvelle province.

La prise en charge de cette bourse se fera par une quotité de nos émoluments et primes parlementaires. Le but de cette bourse est d'aider, dans un esprit de solidarité, en tant qu'élu du peuple, ces jeunes congolais, futures cadres de notre pays, à mieux se préparer pour l'avenir à travers une prise en charge totale de leurs débuts de formation post secondaire.

Les conditions d'éligibilité sont :

Etre de nationalité congolaise ;

Etre en 6ème année secondaire et en préparation de l'examen d'Etat ;

Etre étudiant dans une université de la place ;

Présenter une lettre de recommandation du préfet ou promoteur de votre établissement ;

Présenter des résultats scolaires satisfaisants ;

Etre dans une situation sociale difficile, ou une incapacité physique.

La date limite du dépôt des candidatures est pour le 20 mars 2017 à 12 heures. A partir du 30 mars les candidats seront convoqués avec les dossiers physiques de candidature et les vérifications d'usage seront entreprises pour permettre au jury de sélectionner les 20 gagnants de l'année universitaire 2017-2018

Bonne chance à tous les futurs candidats.

Les dossiers des candidatures sont à envoyer à l'adresse e-mail :

boursedesolidaritegkambinga@gmail.com

Contact : +243821478851

+243812227733

Fait à Kinshasa, le 12/02/2017