«On ne peut pas associer le nom et les obsèques d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba à la bataille des postes et titres ministériels. Poser un tel acte, c'est être contre de l'idéologie propre à Tshisekedi», a estimé Me Placide Yoko Yakembe.

Très touché suite à cette triste nouvelle, Cet Avocat près la Cour d'Appel de Kinshasa-Gombe, Professeur de droit, Ancien Ministre, Ancien Député, Acteur politique, ami devenu frère d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Me Placide Yoko Yakembe a également livré, en quelques mots, ses sentiments d'émotion en mémoire de l'illustre disparu, le vendredi 10 février 2017 en son cabinet situé au n°5448 de l'avenue de la Justice. Selon lui, deux pistes sont à prendre en compte pour l'organisation des obsèques. Il a souhaité qu'on puisse organiser des Obsèques Populaires, à Limete, suite à l'intérêt de la famille biologique et de l'Udps. Mais, aussi, des Obsèques Officielles au Palais du Peuple.

Organisation des obsèques

A ce sujet, Placide Yoko Yakembe a estimé : «qu'on ne peut pas associer le nom et les obsèques d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba à des postes et titres ministériels». Il a, plutôt, souhaité qu'on enterre dignement Tshisekedi et ceux qui veulent des postes, ils se battront pour ça, en paix. Mais, bien après les obsèques, a-t-il souligné.

Pour les obsèques, il a salué le grand travail de la Belgique, qui a donné et qui continue à donner une leçon d'union et de fraternité qui règnent entre la RD. Congo et l'ancienne puissance métropolitaine.

En RD. Congo, il a positivement salué l'initiative du pays, qui s'apprête à organiser des obsèques dignes à Ya Tshikas. Mais, négativement, il a constaté que les motivations de ceux qui se battent pour des postes, ne conviennent pas, malheureusement, avec la personne de Tshisekedi. Enfin, il a souhaité que ces obsèques se déroulent en deux temps : Primo, qu'il y ait des obsèques populaires. Ici, il souhaite que l'Etat congolais organise les obsèques en rapport avec le besoin de la famille biologique et de l'Udps. Tout en cherchant comment la dépouille peut arriver à Limete (au siège social de l'Udps ou encore à la résidence de l'illustre disparu), pendant quelques minutes, après son atterrissage à l'aéroport international de N'djili. Secundo, des obsèques officielles devraient être organisées au Palais du Peuple, pour honorer Tshisekedi par la présence des cadres, des officiels, des diplomates. Parce que pour lui, Etienne Tshisekedi n'était pas seulement une grande personnalité en RD. Congo, encore moins qu'à l'Udps. Etienne Tshisekedi wa Mulumba était et restera grand dans le monde entier. L'exemple à prendre est celui d'un grand artiste musicien congolais, connu sous le nom de Papa Wemba, décédé en 2016. Il a été pleuré, à la fois, au village molokai et au Palais du Peuple. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose ? Par ailleurs, Il a invité la Police Nationale Congolaise (PNC), à aider le peuple congolais, de façon à bien accueillir la dépouille.

Succession en famille, à l'Udps, au Rassemblement, au CNSA

Concernant la succession de ce grand baobab, Me Yoko a indiqué qu'Etienne Tshisekedi était un personnage complexe, multiple, qui avait, peut-être, tort de vouloir toujours avoir raison.

Sa succession complète est un grand exercice. A la famille, c'est un cas assez difficile mais, le vide peut être comblé. Car, il y a la loi. A l'Udps, il a expliqué que c'est un problème interne. Car, il y a des règles et une hiérarchie bien établie pour gérer ce cas sans laisser une moindre tache. Alors qu'au Rassemblement ainsi qu'au CNSA, la tâche revient à la classe politique de voir qui désigner.

Rappel des faits

Le monde pleure, le Congo-Kinshasa aussi pleure. Que faire alors face à cette inévitable condamnation, qui fait que les hommes naissent, pendant que d'autres meurent par un simple clic de doigt Divin, pour ne pas dire par un coup de l'émetteur en scène par excellence, le Tout-Puissant, le Créateur incréé qui prend des décisions sans consulter qui que ce soit. Le 1er février 2017, aux heures de 17 heures, à Bruxelles, alors que personne ne s'y attendait, le verdict a pris le chemin de la Belgique pour enlever un homme de la patrie Congolaise, particulièrement, des Udpsiens, pour quoi pas des Tshisekedistes, de la surface de la terre. Oui, Tshikas, Ya Tshitshi, Mukulumpa, wa bangelu ni basantu ni Kabeya Kamuanga, wa Safari, wa balengele, n'est plus ! Une triste nouvelle qui brise tout un peuple.

Souvenir

En écoutant les dire du Me Placide Yoko, lorsqu'il raconte et parle d'Etienne Tshisekedi, cet exercice peut prendre toute une vie entière. Venu à Kinshasa en 1961, c'est à travers Gabriel Lusanga, frère d'Etienne Tshisekedi, que Me Placide Yoko l'a connu, avec un statut de cadre universitaire. A cette époque, Tshisekedi était un étudiant qui se faisait nommer cadre, disons Vice-ministre de la justice, souligne-t-il. Il venait à l'Université Lovanium tout en changeant des Mercedès, presque tous les jours. Il a également dit que c'est grâce à Tshisekedi qu'il obtiendra une bourse d'études pour étudier en France, sous le général De Gaules. Et, c'est ce même Tshisekedi qui, à son retour de la France, lui donnera le poste des études, dans l'école où, il était lui-même, Directeur Général.

Bref, Placide Yoko affirme avoir vécu avec Tshisekedi jusqu'à sa mort. Pour lui, Tshikas n'était pas seulement un simple ami, mais, il atteint plutôt, le stade d'être un frère.

Que la patrie congolaise lui rende des hommages à titre de ce qu'il a été !