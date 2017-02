En cas de silence, les organes internes doivent s'en occuper. Quant au CNSA, l'accord débloque cette situation sur le plan de fond. Réclamer encore les discussions en ces matières c'est une question de forme et non de fond" a-t-il conclu.

Et de poursuivre, "Tshisekedi n'était pas un rancunier. Sa succession familiale ne devra poser aucun problème. Elle est réglée par la loi. Au Rassemblement et au parti, il sera question de se référer aux statuts.

Il a poursuivi en démontrant que "Tshisekedi était un œil vigilant du pouvoir. Il va manquer et au peuple, et au pouvoir, qui se servait de lui". Le peuple a besoin de lui. Il reste impatient dans l'attente du corps du leader historique du pays.

Ce, tout en requérant l'anonymat. Il faut donc que nous puissions voir le corps de notre leader. Celui qui est mort. Que son corps vienne et qu'il soit inhumé le plutôt possible" a souligné un analyste contacté.

D'où, pour eux, garder son corps dans une morgue en dehors de son pays, c'est de l'ingratitude. La meilleure façon de l'immortaliser serait donc de l'inhumer le plus tôt possible.

Des observateurs estiment que les obsèques sont non seulement obligatoires suite à leur portée religieuse, mais constituent un droit pour tout citoyen et, à plus d'un égard, le lider maximo était bien plus qu'un citoyen, il était une icône dont le nom résonnait au-delà même du Congo-Kinshasa.

