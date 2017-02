Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT a tenu sa quatrième session ordinaire

Les travaux de la 4e session ordinaire du conseil fédéral du Parti congolais du travail (PCT) de la ville océane ont eu lieu le 12 février au siège du parti situé dans le deuxième arrondissement Mvou-Mvou sur le thème «Membres et sympathisants du Parti congolais du travail, dans la rigueur et la vérité, mobilisons-nous davantage pour des victoires encore plus grandes ». Victor Foudi, président du conseil fédéral du PCT Pointe-Noire a dirigé les travaux, il était accompagné d'autres membres de ce parti.

La session a débuté par l'observation d'une minute de silence en mémoire des membres du PCT décédés en 2016. Au cours de ces assises, les participants ont planché sur la préparation et la participation active des membres de ce parti aux élections législatives, locales et sénatoriales à venir, la contribution et la participation prochaine de ces derniers aux travaux du 5e congrès ordinaire du PCT. Ils ont aussi adopté et examiné divers points, notamment le compte-rendu des travaux de la troisième session ordinaire du conseil fédéral du 8 mai 2016, la fiche synthèse des activités du secrétariat fédéral exercice 2016, la feuille de route des activités du secrétariat fédéral exercice 2017, le projet du budget de la fédération du PCT du département de Pointe-Noire et autres.

Dans son mot de circonstance, Victor Foudi a remercié la hiérarchie de son parti pour sa volonté manifeste de toujours prêter une oreille attentive à l'expression de la base. De même, une invite a été faite aux membres du parti de prendre à cœur les responsabilités qui sont les leurs, en se mobilisant massivement pour la mise en œuvre effective du projet de société du président de la République, à savoir «La marche vers le développement» placé sous le signe du tout économie en vue du tout social. «Je reste donc convaincu que les diverses contributions enregistrées renforcerons le fonctionnement du parti dans le département de Pointe-Noire et privilégierons l'esprit d'abnégation du parti qui doit guider les membres dans la quête des victoires plus grandes du parti. En cette période préélectorale, la priorité du PCT doit être la conservation de la majorité dans les différentes assemblées locales et au Parlement. Pour cela, nous devions réunir toutes les conditions nécessaires en vue d'un travail efficace et former, de ce fait, une chaîne d'union que nul ne brisera », a-t-il indiqué.

Rappelons que cette session est convoquée par décision n°2016-001/PCT/CC/BP/SP/CFPN-SF-DORH du 10 janvier 2017. Quelques membres du bureau politique du PCT ont participé à cette rencontre, notamment Gabriel Nzambila, Évelyne Tchichelle née Moe Poaty et Anatole Collinet Makosso. Deux motions ont été prononcées au cours de cette rencontre, à savoir celle de soutien au président du comité central du PCT Denis Sassou N'Guesso et une autre de confiance au secrétaire général du même parti, Pierre Ngolo.