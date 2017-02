Congo-Brazzaville: Médias - Les Congolais pourront bientôt capter les ondes de la radio citoyenne des jeunes

Le projet de création de la radio citoyenne des jeunes a été officiellement annoncé, le 13 février à Brazzaville, à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de la radio sur le thème : « La radio c'est vous ».

L'objectif de la célébration de cette journée vise à sensibiliser le grand public et les médias sur la valeur de la radio et encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio.

Au Congo, cette commémoration consiste à informer le public sur le rôle que peut jouer la radio dans l'éducation des jeunes et la promotion des valeurs de citoyenneté, du vivre ensemble, l'égalité des genres et la liberté d'expression.

La radio des jeunes entend créer un espace d'expression des jeunes sur les sujets ayant trait à la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent des jeunes, les valeurs morales et civiques, la citoyenneté, le vivre ensemble, la lutte contre les violences scolaires, la discrimination à l'égard des femmes, la tolérance, la protection de l'environnement, le développement durable, les droits humains, l'entreprenariat des jeunes, l'éducation sexuelle et la reproduction ainsi que le dialogue interculturel et religieux.

Le matériel radiophonique devant alimenter cette radio a été réceptionné par le Réseau national des radios locales et communautaires du Congo qui est du reste le partenaire technique dans la mise en œuvre du projet.

Sur le plan technique, quinze journalistes sont actuellement formés pour le compte de cette radio qui sera implantée dans l'enceinte de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique (Inrap). Notons que les fréquences d'émission seront attribuées par le Conseil supérieur de la liberté de communication.

Le projet est soutenu par le fonds japonais à environ 70 millions de FCFA et le matériel technique devant ravitailler ce projet a couté la somme de 25 millions FCFA.

L'initiative de création de cette radio communautaire est pilotée par le gouvernement du Congo avec l'appui de deux agences du système des Nations unies notamment le Pnud et l'Unesco.

La représentante de l'Unesco au Congo, Ana Elisa De Santana, relayant le message de la directrice générale, Irina Bokova, a indiqué : « ... la radio revêt une importance considérable en vue de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. (... ) En cette journée mondiale de la radio, l'Unesco appelle chacun à développer le potentiel de la radio afin d'encourager les échanges et l'écoute nécessaires pour mettre en place la coopération qui permettra de relever les défis auxquels l'humanité tout entière est aujourd'hui confrontée ».

Le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Anthony Ohemeng a indiqué que, « l'appui des agences des Nations unies à ce sujet est une réponse conjointe apportée à la demande du gouvernement congolais notamment le ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique ».

Pour sa part, la ministre en charge de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga a lancé une invite aux jeunes de Brazzaville et à terme, à ceux de l'intérieur du pays à être des auditeurs fidèles de cette radio qui, a-t-elle précisé « est un outil de communication, de conscientisation aux vertus de la paix, de la morale citoyenne pour le progrès de notre pays ».

Dans la phase de mise en œuvre de ce projet, le directeur de l'Inrap, Thomas Makosso, a assuré que son institut sera le partenaire pédagogique pour les animateurs de cette radio afin d'assurer aux jeunes la maîtrise des concepts, des contenus à partager à travers leurs émissions.

Quant au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, il a levé l'équivoque en rappelant que, la radio peut et est sûrement un outil pédagogique mais aussi de lutte sociale et de résistance. Il a promis ensuite revisiter l'action des dizaines de radios locales que compte le Congo.

Rappelons que la Journée mondiale de la radio avait été proclamée au cours de la 36ème Conférence générale de l'Unesco sous la recommandation de son conseil exécutif.