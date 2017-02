Congo-Kinshasa: Affaires foncières - Félix Kabange Numbi visite la concession Ndangie

Pour se rendre ainsi compte de la mise en valeur du site, Félix Kabange Numbi a visité plusieurs activités qui sont développées dans la concession. il s'agit de l'élevage des vaches, de la pisciculture avec des étangs, la culture des arbres fruitiers, une usine de traitement d'eau potable et un parc botanique pour des excursions des vacanciers. On trouve également des grottes dans ce site.

Pour Félix Kabange, le site doit répondre à certaines exigences dont celle de la préservation des espaces verts et requérir l'avis favorable des services de l'urbanisme et Habitat avant d'obtenir l'autorisation de morcellement qui sera délivrée par le ministre des Affaires foncières. C'est donc une véritable visite à vocation didactique pour permettre aux services des affaires foncières de se rendre compte de l'inspection préalable à faire avant de procéder à un morcellement.

