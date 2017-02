Congo-Brazzaville: Département du Pool - Le nouveau préfet installé à Kinkala

La cérémonie d'intronisation du nouveau préfet, Georges Kilebe, placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, s'est déroulée le 9 février dernier à Kinkala, en présence de plusieurs membres du gouvernement, sénateurs, députés et autorités politico-administratives.

À cette occasion, le chef du gouvernement, Clément Mouamba, a précisé au nouveau préfet ses missions essentielles, à savoir assurer l'exécution des lois et règlements de la République et le maintien de l'ordre public, et lui a rappelé d'autres dispositions qu'il exécutera dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit de coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat.

Parlant de la confiance qui lui a été faite d'autant plus qu'il est fier de cette nomination, Georges Kilebe a indiqué qu'il sera dépositaire de l'autorité de l'Etat et à ce titre, assurera toutes les responsabilités. Il a, par ailleurs, souligné que sa feuille de route portera sur l'attachement et le dévouement aux institutions de la République dans une parfaite adhésion au projet du président de la République « La marche vers le développement », invitant ainsi tous les acteurs politiques, administratifs, économiques, religieux, associatifs et socio-culturels dans la gestion du département pour y ramener la paix, la sécurité, l'unité et la concorde et contribuer efficacement à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse de notre département.

Devant les autorités civiles et militaires du Pool, Georges Kilebe a pris l'engagement de ne ménager aucun effort dans l'accomplissement de sa tâche, afin d'être, a-t-il indiqué, à la hauteur de la confiance qui lui est accordée.

Georges Kilebe a été nommé à ce poste, par décret n°2017-9 du 24 janvier 2017. Il est le 39e administrateur à la tête de ce département créé depuis 1933. Il succède au colonel Jean Michel Sangha reconduit aux mêmes fonctions dans le département de la Lekoumou.