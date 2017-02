Congo-Kinshasa: Mgr Mwanama Galumbulula préoccupé par les violences à Luiza

La situation dans le Kasaï a été jugée suffisamment sérieuse par l'Organisation des Nations unies qui entretient la plus grande mission de paix en RDC, la Monusco. Celle-ci avait annoncé mercredi dernier l'envoi d'une mission d'évaluation sur place. Car les violences ont cours depuis des semaines après l'assassinat de Kamwina Nsapu par les forces de police. Puissant chef coutumier qui avait ses partisans armés, ceux-ci entendent venger leur chef, selon l'explication des sources onusiennes. Et rendre les honneurs traditionnels à leur guide.

Le prélat indique que « les paroisses de Mubinza, Ngwena, Lubi, Kamponde, Mikele sont les plus touchées. Certaines ont été abandonnées, d'autres saccagées. Leurs prêtres ont dû marcher des jours et des nuits pour trouver refuge dans une autre zone ». La localité de Luiza et son diocèse sont à la frontière sud-ouest de l'Angola, une zone instable par définition, qui a déjà subi au fil des années les contrecoups du climat de guerre qui prévaut dans les deux pays.

Les affrontements opposent depuis janvier l'armée à des milices locales, soutien du chef assassiné. « On m'a rapporté qu'il y a déjà de nombreux morts à Ngwena et Mubinza », affirme Mgr Félicien Mwanama Ngalumbulula. « Le bilan exact des victimes est difficile à établir pour le moment. Les populations sont dans une telle psychose qu'il est impensable d'organiser les funérailles des personnes tuées en ce moment ». Avec les villages touchés, ce sont aussi ses paroisses qui ont été dévastées par la furie des affrontements, déplore l'évêque.

L'évêque, de passage à Rome, a fait état de paroisses saccagées et des fidèles fuyant les affrontements entre l'armée et des milices dans son diocèse.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.