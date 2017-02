Burkina Faso: Délégation burkinabè à la CAN 2017 - Une gestion qui crée la polémique

Les rideaux sont tombés sur la 31e édition de la CAN Gabon 2017, le dimanche 5 février dernier, à Libreville avec la victoire du Cameroun sur l'Egypte par 2 buts à 1, pendant que le Burkina Faso occupait la troisième place après avoir battu le Ghana par 1 but à 0. Tout est donc terminé sur le terrain mais pas en dehors.

Maintenant que tout est bien fini avec la CAN Gabon 2017, on peut dire que les uns et les autres ont enfin digéré les résultats acquis sur le terrain.

Et si nous devons revenir à notre « train-train » quotidien en attendant les prochaines échéances, il est aussi bon de tirer des enseignements et de revenir surtout sur certains aspects de notre organisation.

En effet, on ne peut pas par exemple passer sous silence la gestion du séjour de la délégation officielle du Burkina Faso au Gabon, qui a fait trop de bruit et qui n'a pas donné une belle image du Pays des Hommes intègres.

Et tout cela par la faute d'une personne, un cadre du ministère des Sports et loisirs du Burkina Faso. Tout a commencé dès l'arrivée à Libreville de la délégation de l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE), de cadres et invités du ministre des Sports et loisirs, de membres de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Ainsi, selon des membres de cette délégation, le cadre du ministère en question a fait savoir aux uns et aux autres que la nuitée des chambres qu'il a réservés dans un hôtel de la place revenait à 70 000 F CFA et qu'en retour, chacun d'eux percevra la somme de 30 000 F CFA en déduction des 100 000 F CFA journaliers.

Mais voilà que les supporters désapprouvent cette manière de faire parce que quelque chose ne tourne pas round dans cette affaire, selon eux.

Ils découvrent que le prix réel de la chambre d'hôtel est de 40 000 F CFA et le montant de 70 000 F CFA n'était que l'œuvre du cadre en question comme ils l'ont appris auprès des employés de l'hôtel.

Des supporters ont dès lors manifesté leur mécontentement et tenté de s'en prendre physiquement à celui-ci.

Non content d'avoir voulu gruger les membres de la délégation, il va jusqu'à louer un car à un coût journalier de 1 000 000 de F CFA mais mal lui en a pris puisque le pot aux roses a été découvert par la suite.

En plus de cela, lors du séjour de la délégation burkinabè à Franceville pour le match des Etalons face aux Djurtus de Guinée-Bissau, elle a été abandonnée à la gare de train alors que des dispositions devraient être prises pour l'hébergement.

Tout cela a frustré plus d'un membre de la délégation burkinabè et même de la communauté burkinabè vivant au Gabon. Sous d'autres cieux et pour une question de bonne gouvernance, ce cadre devrait être en principe rapatrié au pays en attendant d'être sanctionné à la mesure de ses actes.

Mais voilà que la silhouette de ce cadre était bien visible dans tous les coins et recoins du Gabon comme s'il n'avait rien commis de grave alors que les actes qu'il a posés sont d'une énorme gravité.

Des actes qu'on ne doit pas tolérer. On attend toujours que le ministère nous fasse le bilan sur cette affaire floue et sombre, parce que le bon parcours des Etalons ne doit pas empêcher d'évoquer les aspects négatifs.