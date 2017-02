Madagascar: Contrôle et paiement des impôts - La DGI appelle à la vigilance des contribuables

En outre, tout paiement d'impôts et taxes ne peut être effectué qu'au bureau du Centre fiscal territorialement compétent ou au bureau fixé en concertation avec la Commune d'intervention suivant l'ordre de mission ». Dans un communiqué qui nous a été envoyé hier, cette Direction Générale a affirmé qu'en cas de doute ou de suspicion d'escroquerie, le public doit informer immédiatement le Centre fiscal au lieu de résidence du contribuable ou tout autre responsable administratif le plus proche. En attendant que les usurpateurs soient interceptés, les contribuables doivent rester vigilants.

En effet, des escrocs se font passer pour des agents du fisc en mission sur terrain, afin de soutirer de l'argent aux contribuables. Trois d'entre eux ont déjà été interceptés par les forces de l'ordre dans le District d'Ambohidratrimo, la semaine dernière, mais d'autres pourraient encore être en circulation, d'après les informations collectées. Face à cette situation, la DGI a déclaré que « Tout agent de l'Administration fiscale effectuant une mission en dehors du Bureau du Centre fiscal (notamment pendant la fiscalité de proximité) doit être en possession d'un ordre de mission dûment signé par son supérieur hiérarchique et d'un badge avec photo mentionnant son identité, et doit les présenter à ses interlocuteurs avant toute intervention.

