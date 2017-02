Madagascar: CAF / Elections - Un soutien total du COSAFA pour Ahmad

Très bonne nouvelle pour le président de la Fédération Malgache de Football, Ahmad, qui a reçu, samedi à Johannesburg, l'onction de la grande famille du COSAFA (Council of Southern Africa Football Association) pour se présenter aux élections du président de la Confédération Africaine de Football du 16 mars prochain à Addis-Abeba.

La réunion du COSAFA de samedi a pris parmi ses résolutions le soutien total (full endorsement) à la candidature d'Ahmad lors des élections du président de la CAF en Ethiopie.

Changement. Un très bon signe en fait, voire un grand pas de franchi pour Ahmad qui va se présenter contre Issa Hayatou et ses 30 années de règne au sein de la Confédération Africaine de Football.

Un record de longévité qui va, cette fois, jouer en sa défaveur, car beaucoup des pays membres de la CAF aspirent aujourd'hui à voir un changement, un vrai.

Le nouveau président du COSAFA, le Dr Phillip Chiyangwa très heureux de la tournure des décisions de l'association, parle même d'une avancée à même d'apporter un changement dans toute l'Afrique australe.

Une réaction prévisible en fait car fort du soutien de ses amis de cette région de l'Afrique, Ahmad s'est décidé à se lancer dans la bataille avec la ferme intention d'aller jusqu'au bout grâce notamment à un programme bien ficelé et l'aide de ses nombreux amis dont le président de la Fédération nigériane, Amajou Tinnick, chargé de convaincre le groupe anglophone mais aussi les pays du Maghreb.

Pas ridicule. Un ratissage en règle en fait mais aussi des promesses d'une aide substantielle par subventions interposées.

« Le football africain commence à réaliser des bénéfices grâce notamment aux droits TV alors il suffit de gérer au mieux cette manne venue du ciel pour apporter aide et soutien à toutes les fédérations nationales», explique Ahmad qui entend ne plus lâcher prise et profiter de toutes les opportunités pour expliquer sa nouvelle vision du football africain.

C'est ainsi qu'il va revenir la semaine prochaine en Afrique du Sud et participer à une autre réunion de la FIFA où il n'aura pour but que de convaincre d'autres présidents africains et se forger ainsi un bon moral avant d'aller à Addis-Abeba. Une chose est certaine, il ne sera pas ridicule...