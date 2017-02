Madagascar: Lutte contre la corruption - Descente du mouvement Rohy dans sept services publics

Le mouvement Rohy a procédé à une coopération et appréciation des services publics par les prestataires et les usagers ces derniers temps, et ce, à travers le projet AIKA (Ady Iombonana amin'ny Kolikoly no Arindra) financé par le projet Dinika de l'Union européenne.

Sur ce, les actions de lutte contre la corruption de cette société civile sont présentes dans sept services publics, à savoir, la délivrance des passeports, la direction régionale des impôts Analamanga, les douanes au port de Toamasina, les axes routiers RN2 et RN7, la délivrance des permis de conduire et des cartes grises biométriques pour la province d'Antananarivo, la visite technique à Antananarivo et le service d'Etat civil dans les 1er et 4e arrondissements de la CUA.

Cette société civile a ainsi présenté un compte-rendu d'activité, lors d'une conférence de presse qu'elle a tenue, hier au CITE Ambatonakanga.

Baromètre. Le projet AIKA a adopté une approche innovante basée sur l'incitation, celle de mettre en place un système de « labellisation » des services publics afin de motiver les agents de l'administration concernée (prestataires) de fournir des services de qualité et sans corruption.

A cet effet, d'octobre à décembre 2016, un baromètre servant d'indicateur de qualité et de probité a été développé dans une démarche participative comprenant l'administration concernée, les usagers, les organisations de la société civile du mouvement Rohy du projet AIKA et le Bianco.

Depuis une semaine, l'étape qui consiste à demander l'avis des prestataires d'un côté, et les usagers de l'autre a commencé, sur la base de questionnaires issus de ce baromètre.

Des actions louables, certes, de la part de cette société civile, mais qui reste difficile à réaliser, étant donné que la corruption qui gangrène notre société ne date pas d'hier. Ce serait ainsi un combat de longue haleine.