Madagascar: Trafics de tortues - Quatre affaires suivies de près par l'AVG

L'Alliance Voahary Gasy (AVG) ne ménage pas ses efforts pour lutter efficacement contre les trafics des ressources naturelles à Madagascar.

La preuve, elle suit de près en ce moment quatre affaires sur le trafic de tortues dans le cadre de la mise en œuvre du projet ALARM (Application des Lois contre les Abus sur les Ressources naturelles à Madagascar).

« Nous effectuons un suivi depuis les investigations jusqu'à l'arrestation et l'emprisonnement des trafiquants, et ce, en étroite collaboration avec la Gendarmerie et le ministère de l'Environnement.

On effectue également des visites systématiques au niveau de leurs centres de détention», a expliqué Annie Rajeriarison, juriste au sein de l'AVG lors d'une conférence de presse hier.

Crime. La première affaire concerne le trafiquant réunionnais qui a été appréhendé par la gendarmerie de Mahitsy.

« Il était en vacances à Ambanja en novembre 2016. Il a été ensuite arrêté pour avoir transporté sept tortues endémiques de la région d'Ambanja prévues être exportées à La Réunion.

Son procès aura lieu ce jour. Et la 2e affaire concerne un gendarme et un consultant international qui ont été déjà placés sous MD.

Le verdict de leur procès sera aussi connu ce jour », a-t-elle déclaré. Et la 3e affaire porte sur les deux Chinois pris en flagrant délit scotchant des tortues sur leurs ventres à l'aéroport d'Ivato.

Leur procès est prévu le 21 février 2017. Et la 4e affaire parle d'un trafiquant arrêté à Mahajanga qui a transporté une tortue « Angonoka », qui ne se trouve que dans la baie de Baly, une aire protégée. « Selon la loi en vigueur, ce dernier constitue un crime étant donné que le trafic a eu lieu dans une aire protégée.

Mais jusqu'ici, les sanctions infligées à l'encontre des trafiquants arrêtés sont encore minimes. C'est pourquoi, nous ne cessons d'interpeller l'Etat à imposer des sanctions exemplaires en appliquant réellement les lois pour lutter efficacement contre les trafics des ressources naturelles à Madagascar », a évoqué Ndranto Razakamanarina, le PCA de l'Alliance Voahary Gasy.

Bois de rose. Notons que l'AVG prône également la bonne gouvernance environnementale et s'engage à lutter contre la corruption en travaillant en partenariat avec la Justice, la Gendarmerie et le ministère de l'Environnement pour une meilleure application des lois.

« Mais pour l'heure, la lutte contre la corruption n'est pas encore efficace malgré le fait que quatre entités aient été mises en place, à savoir le BIANCO, le CSI, le SAMIFIN et la Chaîne pénale anti-corruption », a-t-il dénoncé.

L'AVG réclame entre autres, une enquête approfondie ainsi qu'une poursuite judiciaire à l'encontre des hautes personnalités ayant autorisé l'exportation illicite des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour ainsi que toutes les affaires de bois de rose saisis depuis 2009.

« Madagascar est encore sous embargo de la CITES alors que le trafic de bois de rose commence à prendre de l'ampleur depuis le début de l'année », a enchaîné le PCA de l'AVG.

En revenant sur le projet ALARM, 15 personnes ont été arrêtées et plus d'un millier de tortues ont été saisies et remises à leur habitat naturel, depuis sa mise en œuvre en août 2016.

« Nos actions commencent sur la lutte contre le trafic de tortues. Et cela va s'étendre sur d'autres ressources comme le bois de rose et le corail noir », a conclu Ndranto Razakamanarina.