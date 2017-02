Ile Maurice: E-procurement - Eviter les pénuries dans les pharmacies

Ceux qui détiennent un passeport diplomatique ou spécial et qui souhaitent se rendre aux Émirats… Plus »

En effet, il sera plus facile de tracer les offres faites. «Si un opérateur demande à savoir pourquoi il n'a pas été choisi, il sera plus facile de lui montrer. Cela prendra moins de temps puisque tout sera déjà compilé», indique-t-on au ministère de la Santé.

Rendre l'achat des médicaments plus transparent et éviter les pénuries dans les pharmacies. C'est le raisonnement derrière l'E-procurement qui sera lancé incessamment par la Santé, selon une source au ministère.

