Ile Maurice: Gros-cailloux Constable suicidé - La police recherche la balle

«Un cauchemar.» Chez la famille du constable Ketan Lodah, 31 ans, c'est l'incompréhension. Le jeune homme s'est tiré une balle dans la tête, dimanche, à Gros-Cailloux.

L'autopsie, effectuée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, et le Dr Prem Chamane, a attribué le décès à un «gunshot wound to the head».

Une enquête a été ouverte et des officiers de la SMF se sont rendus sur le lieu du drame avec un détecteur de métal afin de retrouver la balle.

Les funérailles de Ketan Lodah, qui était affecté au poste de police d'Albion, ont eu lieu lundi. «Il était comme un fils pour moi, il se confiait à moi», confie Sangeeta Lodah, la tante du défunt. C'est à son domicile que ce dernier a commis cet acte terrible.

«Ce jour-là, il est rentré tôt du travail et est venu me voir. Il me disait continuellement 'Mo pé alé aster barka ma'. J'ai paniqué.

Je lui ai demandé s'il y avait un problème», raconte-t-elle. Mais Ketan Lodah a retiré une arme... «Il s'est écroulé. J'ai eu un choc, j'ai alors appelé ma fille», poursuit Sangeeta Lodah.

«Rien ne laissait présager cela. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait souvent des disputes entre lui et son épouse. Mais ce qui s'est passé est impensable», indique Bhavish Lodah, l'un des frères de Ketan. Ce dernier et son épouse étaient séparés depuis peu. Deux enfants sont nés de leur union.