Madagascar: Saint-Valentin - Joëlle Claude chante l'amour !

Elle sera sous les feux des projecteurs ce 17 février. Joëlle Claude va chanter l'amour ce vendredi au Buffet du jardin.

Romantique ? Elle l'est. Sa voix, la manière dont elle chante et même dont elle se vêt est celle d'une douce et tendre femme qui a néanmoins son caractère. Pour la fête des amoureux, ce n'est pas la femme de caractère qu'elle mettra en avant, mais la Joëlle Claude au cœur tendre, celle qui chante l'amour comme personne.

Pour la Saint-Valentin, ou plutôt le vendredi 17 février, la fille de Claude Bass va faire une ode à l'amour. De la rencontre au premier rendez-vous, du premier baiser au premier anniversaire, les incessantes disputes qui finissent par des câlins... elle abordera l'amour sous toutes les coutures, en chansons bien sûr.

« Nous allons reprendre les plus belles chansons d'amour, mais à notre sauce! L'amour dans tous ces états! ». Le répertoire, autrement dit, sera très éclectique, quoiqu'un peu jazzy, puisque c'est dans ce domaine qu'elle s'est fait un nom.

Pour l'occasion, Joëlle sera accompagnée de ses acolytes : Samy Andriamanoro et son fils Tahiry, sans oublier les frères Andriambelo : Do et Naivo avec qui la chanteuse a fait ses premières scènes.

De père en fille. Inconnue ? Joëlle Claude ne l'est aucunement. Elle est tombée dans le jazz étant petite. A seulement 8ans, elle interprétait déjà les chansons de Michaël Francks et avait ce quelque chose que les autres n'avaient pas. Accompagnée souvent de son défunt père Claude Bass, elle était la révélation du festival Madajazzcar en 1993.

Depuis, elle enchaîne les concerts, cabarets, festivals et a joué avec les grands noms du jazz comme le duo Lehnora Helm, Brandon MacCune des USA, le trompettiste Jean Loup Lognon, Hal Singer du Brésil ou le trio Esperanza. Entourée de sa famille : les Andriambelo et de ses compagnons de scène comme Alain Nirinasoa, Thierry Razakamiadana, Samy Andriamanoro, Datita Rabeson, Silo, Joël Rabesolo...

Joëlle Claude, en novembre dernier a sorti son premier album, plus d'une vingtaine d'années après ses débuts. Depuis, elle n'a cessé d'investir les scènes pour présenter ses nouvelles compositions. Ce vendredi cependant, le répertoire sera différent, puisque Joëlle ne va pas mettre en avant « I'll sing for you », mais va chanter l'amour.