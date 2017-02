Madagascar: Vers une coupure totale de l'électricité à Ambositra d'ici les prochains jours, si ...

Ravalomanana . Lors de sa visite à Ambositra samedi dernier et à Fandriana le jour suivant, le fondateur de l'empire « Tiko » Marc Ravalomanana avait ses mots à dire sur les maux qui gangrènent le pays tout entier, comme le délestage, l'insécurité et l'inflation au point de se faire une crédibilité aux prochaines élections, à chacune de ses tournées, face à un gouvernement de plus en plus désemparé où le courant ne passe plus avec de la population fortement désabusée.

Des responsables qui ont été limogés et remplacés, alors que la galère continue et la situation empire au point de croire, selon des observateurs que la Jirama est en train de mourir à petit feu.

