Cameroun: Les anglophones boudent le défilé du 11 février

Certains élèves continuaient d'arriver au lieu de la parade jusqu'à 10h à cause de la carence de la ville en taxis. Malgré ce retard, les tribunes sont restées à moitié pleines, et à moitié vides, c'est selon.

Habituellement, le défilé connaît une grande ambiance ; il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, nous sommes très peu nombreux... Il n'y a aucune animation et c'est triste. On défile dans la peur», avoue Ohanda Cabrel, élève au lycée bilingue de Molyko.

«Dans notre lycée, seuls les élèves francophones sont présents. Les élèves anglophones et les enseignants anglophones ne viennent plus depuis le mois de novembre. Mais, au niveau Form five, certains professeurs viennent depuis le début de l'année.

Pour ce qui est du secondaire, le lycée bilingue de Molyko, lycée bilingue de Muéa, le Government Technical High School et la Buea Bilingual Collège qui avaient respectivement 20 et 10 élèves.

A peine dix établissements scolaires du primaire et du secondaire ont pris part à la parade du 11 février 2017 à la place de l'Indépendance de Buea, au lieu-dit Bongo Square. Parmi ces établissements, l'école publique francophone de Buea groupe 1 et 2, l'école publique d'application de Muéa, l'Institut de réhabilitation des aveugles de Buea.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.