Cameroun: Eneo - Le compteur prépayé illumine les ménages

La présentation officielle de cet outil se fera durant la 6ème édition du salon de l'entreprise, Promote.

Le but de la participation d'Eneo (société concessionnaire du réseau électrique au Cameroun) au salon de l'entreprise Promote 2017 est de partager l'information sur ses programmes au bénéfice de ses clients en plus de partager les facilités d'accès à ses services via son agence en ligne.

Par ailleurs, la solution «easy light» est l'enjeu phare des services qu'offre le stand Eneo au salon de l'entreprise Promote. MyEasylight est l'agence en ligne d'Eneo Cameroon.

Sans avoir besoin de se déplacer et à travers les ordinateurs portables ou smartphones, le client d'Eneo accède à tous les services qu'offre ladite société.

Bien plus, avec le service MyEasylight, l'agence en ligne au bout des doigts, les clients d'Eneo peuvent recevoir des factures électroniques, relever eux-mêmes les index, recevoir les alertes d'incidents divers, et recevoir les informations sur les travaux programmés.

En 2016, ce service d'Eneo a enregistré 124 000 nouveaux clients qui se sont enregistrés ce qui a apporté à 176 000 le nombre de clients à avoir adopté cette solution.

De même, le taux de traitement des requêtes et réclamations en ligne était satisfaisant soit de 95% en plus des 500 demandes de branchements en lignes qui ont été satisfaites.

Durant cette période, Eneo offre l'expérience de l'accès dématérialisé et rapide à ses services. En effet, sur le stand d'Eneo tout comme auprès des ambassadeurs de la société d'électricité dispersés sur le site, les visiteurs auront la possibilité d'avoir accès à différentes offres.

Il s'agit entre autres de faire une demande de branchement ou d'abonnement, de faire une requête ou une réclamation, de consulter les factures et les historiques de consommation ou de paiement, de créer des comptes MyEasyLight et d'avoir une opportunité de l'un des nombreux lots offerts par Eneo Cameroon comme des Smartphones, tablettes, de souscrire à l'Espace Care qui consiste à vulgariser l'esprit du partage pour vulgariser l'esprit du partage d'énergie à ses clients sous le concept «I share» , etc.

Néanmoins, l'innovation demeure la présentation officielle du compteur prépayé. Il sera disponible dès la fin du mois de février. «C'est un compteur fixe qui s'utilisera grâce à une carte prépayée», explique Siegfried Eballè, chargé de la communication.