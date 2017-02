Alger — Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) Djamel Ould Abbes a annoncé lundi à Alger que huit ministres, membres du parti ont présenté leurs dossiers de candidature aux élections législatives prévues le 4 mai prochain.

M. Ould Abbes a précisé dans une conférence de presse à l'issue de l'installation de la commission nationale du parti du FLN chargée de l'étude des dossiers de candidature, que "huit ministres du gouvernement actuel qui sont également des responsables au sein du parti", ont déposé leurs dossiers de candidature aux prochaines élections législatives dans leurs wilayas", soulignant que le nombre "est appelé à augmenter dans les prochains jours".

Il s'agit, a-t-il indiqué, du ministre des Transports et des travaux publics Boudjemaa Talai, du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek Boudiaf, de la ministre des Relations avec le parlement Ghania Eddalia, du ministre de l'Aménagement territorial, du tourisme et de l'artisanat Abdelouahab Nouri, du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche Abdeslam Chelghoum, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Tahar Hadjar, du ministre des Ressources en eau et de l'environnement Abdelkader Ouali et de la ministre déléguée auprès du ministre du Tourisme et de l'artisanat Aicha Tagabou.

Concernant les rumeurs qui circulent sur la candidature du Premier ministre Abdelmalek Sellal en tête de liste du parti pour la wilaya d'Alger, M. Ould Abbes précisé que "M. Sellal n'a pas présenté sa candidature jusque là mais il est le bienvenu s'il se porte candidat sur la liste du FLN".

"La responsabilité du Premier ministre est liée à l'autorité suprême du pays représentée par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika", a-t-il encore précisé.

M. Ould Abbes a rappelé que le FLN a enregistré jusque là "6 228 candidats dans 48 wilayas".

"Nous n'accepterons pas le blanchiment d'argent ou l'argent sale qui avait terni l'image du parti", a-t-il dit ajoutant que la commission des candidatures "sélectionnera les candidats dans la transparence et la démocratie".

"Nous n'accepterons pas, au sein du FLN, la candidature de ceux qui ont porté atteinte au président de la République Abdelaziz Bouteflika", a-t-il martelé.

Après avoir affirmé que le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections Abdelouahab Derbal était "un homme sincère et rigoureux dans son travail", M. Ould Abbes a appelé les partis politiques qui comptent participer aux prochaines législatives "à charger leurs militants et leurs élus de surveiller l'opération électorale au niveau des bureaux de vote".

La commission de l'étude des dossiers de candidature du FLN qui compte 25 membres, achèvera son travail le 21 février, les listes définitives des candidats du parti devant être connues le 6 mars prochain.