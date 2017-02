Partout sur le continent africain, des intellectuels, hommes et femmes de différents domaines d'expertise et… Plus »

C'est de façon spontanée que les VADS ont pris d'assaut la devanture du gouvernorat des Hauts Bassins dans la matinée du mercredi 13 février 2017, souhaitant rencontrer le gouverneur pour lui faire part de leur inquiétude. Mais très vite, une patrouille de la police conduit par le commissaire central, en chef, accompagné par les commandants de la Brigade anti-criminalité et de la CRS, les a expulsés à coups de matraque et de gaz lacrymogène, ce après moult négociations visant à les convaincre de l'illégalité du mouvement.

