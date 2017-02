Congo-Kinshasa: Obsèques d'Etienne Tshisekedi - La famille et l'UDPS exigent l'exécution urgente de l'Accord du 31 décembre

Félix Tshisekedi a également indiqué que la famille a sollicité une autopsie afin d'être sur la cause fixé sur la cause réelle du décès inopiné d'Etienne Tshisekedi.

Comme lors de la conférence de presse tenue conjointement hier dans l'avant-midi, selon les déclarations de Félix Tshisekedi, la famille du défunt a tenu à mettre les points sur les « i » et surtout autour de la question fondamentale qui taraude tous les esprits. A savoir la mise en place du gouvernement conformément à l'Accord du 31 décembre dernier. Il saute aux yeux que l'opinion a hâte de voir cet accord se matérialiser pour permettre au pays de vivre des élections démocratiques, libres et transparentes pour une passation pacifique des pouvoirs.

Après avoir rendu un hommage particulier à tous les hommes de bonne volonté qui ont compati au malheur qui vient de frapper sa famille biologique, Gérard Mulumba a tenu à rappeler qu'avant de disparaitre inopinément, son grand-frère « a livré un dernier combat qui a donné lieu à l'Accord Politique dans la nuit de la Saint Sylvestre 2016. A ce titre, souligne-t-il, cet accord est le testament qu'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba lègue à notre nation. La famille tient à dire tout haut son ardent souhait de le pleurer dignement et de l'inhumer sereinement afin qu'il entre effectivement dans son repos éternel. Ce qui suppose une ambiance générale de sérénité, indispensable à la tenue d'un deuil digne, à la mesure de la personnalité du défunt et en conformité à ce qu'a été le fondement de sa vie ».

