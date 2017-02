Congo-Kinshasa: UDPS - Alexis Mutanda calme le jeu

Par ailleurs, le SG honoraire de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social n'a pas apprécié le comportement de ceux qui, misant sur le développement des NTIC, se sont empressés de faire des postings sur les réseaux sociaux de cet incident tout à fait mineur qui ne pouvait pas susciter tant de commentaires. Car, soutient-il, là où vivent les hommes, les incidents ne peuvent jamais manquer. Et ce n'est pas seulement à l'UDPS que cela arrive, c'est partout y compris dans des organisations des pays de veille démocratie.

Faisant le récit, il a indiqué qu'avant de se rendre à Limete pour signer le registre des condoléances, il avait amené son épouse à la résidence de l'honorable Tshika (la jeune sœur de Tshisekedi) et à celle de la sœur aînée de maman Marthe Tshisekedi. Arrivé au siège du parti à Limete, le couple a pris place sous la tente sans problème. C'est lorsqu'il s'est mis debout pour se livrer à l'exercice du jour, qu'il remarquera des réactions bizarres chez un jeune homme, puis deux, trois, et soudain un groupe de gens se sont avancés vers lui et se sont mis à le bombarder des projectiles. Les éléments commis à la sécurité de la permanence du parti ainsi que ses propres gardes se sont vite interposés, et ont réussi placer le couple dans un endroit calme, à l'intérieur de la maison.

D'un air calme et serein, le secrétaire général honoraire de l'UPDS a d'abord tenu à relater l'incident - qu'il a minimisé au passage, le jugeant de mineur par rapport aux graves situations traversées au cours de la lutte pour le changement - avant de se livrer aux questions et réponses des journalistes.

