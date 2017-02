Congo-Kinshasa: Est de la RDC - La biodiversité menacée par la pression démographique

La biodiversité dans l'Est de la RDC est très menacée, a alerté lundi 13 février Christian Amani, docteur en science et chercheur au Centre de recherches forestières internationales (CIFOR). Elle est notamment menacée par la pression démographique et la pollution.

«Ce sont des écosystèmes très riches, mais qui font face à un défi. Ils sont [situés] dans des zones où il y a une grande pression démographique [... ]. Alors, il y a des problèmes de pollution, de dégradation des habitats au niveau des écosystèmes forestiers. Il y a des problèmes des espèces qu'on appelle 'invasives', des espèces locales qui ont déjà cette stratégie d'espèces envahissantes», explique Christian Amani.

La RDC est un pays riche en biodiversité, qui joue un rôle important pour l'équilibre écologique. On y trouve notamment un très grand massif forestier avec diverses espèces de plantes et d'animaux, des cours d'eaux et des espèces aquatiques ainsi qu'un sol très riche pour l'agriculture.