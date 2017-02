Congo-Kinshasa: Junior Kabananga - «Nous devons nous qualifier pour la Coupe du Monde»

interview

Meilleur buteur de la CAN 2017 avec trois buts, l'attaquant congolais Junior Kabananga a été l'une des révélations de la compétition. Il croit aux qualités de la sélection congolaise qui, selon lui, a les moyens de se qualifier à la prochaine Coupe du monde prévue en Russie en 2018. Dans un entretien qu'il a accordé à Radio Okapi, le joueur d'Astana FC (Kazakhstan) estime que les joueurs congolais doivent jouer souvent ensemble pour créer plus de cohésion au sein de la sélection.

Quel est l'objectif immédiat des Léopards de la RDC ?

L'objectif, c'est maintenant la Coupe du Monde. Il nous reste encore trois matches, donc neuf points à prendre. Nous savons que ça ne sera pas facile mais nous sommes déterminés et nous avons notre destin en main [la RDC est première de son groupe avec six points, NDLR]. Nous devons nous qualifier en Coupe du monde.

Qu'est-ce qui manque à la sélection congolaise pour qu'elle soit à la hauteur des attentes de la population?

Nous devons être sûrs de nous et travailler ensemble pour plus de cohésion. Une chose est vraie que plusieurs sélections commencent à se méfier de nous.

Vous allez rester à Astana FC ou vous allez chercher un autre club ?

Je vais me décider au mois de juin prochain car j'ai plusieurs offres. Je suis sûr et certain que je vais quitter Astana FC.

Est-ce que Astana FC a beaucoup apporté à ta carrière footballistique ?

Oui. C'est le club d'Astana FC qui m'a valorisé et m'a sorti du ghetto. C'est grâce à ce club que j'ai joué le Ligue des champions européenne et d'autres compétitions européennes. Je ne peux pas oublier Astana FC et j'aimerai sortir de ce club par la grande porte.

Où aimerez-vous évoluer après Astana FC ?

J'aimerais jouer dans les championnats européens les plus suivis notamment en Allemagne, en Angleterre ou encore en Espagne. En France, je peux jouer mais cela dépendra du club.

Quel est le message que vous adressez aux Congolais ?

Je remercie les Congolais qui nous ont soutenus tout au long de la CAN 2017. Je remercie aussi mes collègues qui ont fait que je gagne le prix de meilleur buteur de la compétition. Je demande aux Congolais de continuer à nous soutenir.