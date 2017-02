interview

La coalition présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) n'est aucunement ébranlée par la sortie de ses flancs d'un Cadre de concertation, décidé à aller aux législatives avec une liste parallèle à celle de la mouvance présidentielle.

En tout cas, Pape Diallo, alias Zator Mbaye, Secrétaire général des jeunes de l'Alliance des forces de progrès (Afp), semble minimiser la sortie de leurs camarades de Bby pour créer ce dit Cadre.

A son avis, ce n'est qu'une «bande de farceurs qui essaient d'animer la galerie». Dans cet entretien téléphonique, le responsable des jeunes de la coalition Bby n'y est pas allé du dos de la cuillère pour tacler les «frondeurs».

Le cadre de concertation, regroupant des partis issus de la mouvance présidentielle et des organisations citoyennes, lancé récemment, envisage d'aller aux législatives avec une liste parallèle à celle de Bby. Cela ne risque-t-il pas de réduire vos chances d'obtenir la majorité au sein de la 13ième législature, au soir du 30 juillet ?

C'est un cadre de plus. Vous savez, à la veille d'élection, beaucoup de politiciens tentent de se faire entendre à travers des groupes de pression, comme des pseudo-coalitions ou des plateformes, supposées plateformes politiques, pour essayer d'en faire une force de négociation avec le régime en place.

Alors, je pense que ce n'est pas la bienvenue. Parce que, pour l'essentiel, c'est peut être des gens que les Sénégalais ne connaissent pas. Tout cela remet en question l'éclairage que l'on devrait faire sur l'échiquier politique pour savoir qui est qui et qui fait quoi.

Vous savez, à chaque veille d'élection, il y a une foultitude de partis politiques, de coalitions en place pour fatiguer d'abord les Sénégalais. Deuxièmement, ils n'ont pas de programmes à proposer aux concitoyens.

Troisièmement, ce sont des gens inconnus. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu à participer à une élection. Moi qui vous parle, j'ai assisté à un Congrès récemment d'un parti d'un de ces gens. C'était dans une salle.

Je vous assure que, si on enlève les invités, c'est-à-dire nous autres qui étions là-bas, je pense qu'il ne resterait même pas 30 personnes dans la salle. Cela, pour vous dire que c'est une bande de farceurs pour essayer d'amuser la galerie en se faisant passer pour des personnalités incontournables, alors qu'en vérité ils ne représentent que leur propre personne.

-Qu'en est-il alors des critiques qu'ils portent contre la coalition Benno Bokk Yaakaar, qu'ils considèrent comme une bande de «5 amis» qui décident pour le compte de l'ensemble des partis et organisations, au nombre de plus de 300 ?

Mais, eux, c'est aujourd'hui qu'ils le disent. Ils sont dans la coalition depuis 5 ans. La coalition a toujours fonctionné.

Eux qui parlent, ils ont participé au dialogue national. Ils ont participé aux conférences des leaders auxquelles j'ai eu à participer avec le président de la République et les personnes qu'ils considèrent comme les amis du président.

Ils n'avaient jamais dit que le mode de fonctionnement ne les agréait pas. Ils attendent aujourd'hui que la coalition Benno Bokk Yaakaar est en train de parachever sa structuration, avec tous ses organes. Souvent, ils sont frustrés, peut être, par le fait qu'ils soient laissés en rade.

Justement, pour faire face à cette déception, ils tentent de se faire entendre à travers des cadres. Mais, je vous assure qu'ils courraient tous derrière la liste à la proportionnelle.

Parce qu'ils pensent que c'est derrière cette liste-là qu'ils pourraient se réfugier au nom du plus fort reste, pour avoir au moins un siège à l'Assemblée nationale. Bon, on verra bien.

Y a-t-il, au niveau de Bennoo Bokk Yaakaar, un plan mis en place pour amoindrir les frustrations afin de ne pas hypothéquer vos chances d'avoir une majorité à l'Assemblée ?

Personne ne peut aujourd'hui trouver un remède contre la frustration. Quand on pense, sur 14 millions de Sénégalais, que c'est toi qui dois être devant parce que tu as une association ou un parti politique de la taille d'une cabine téléphonique, l'on se trompe.

Non. Le président de la République est le seul Sénégalais à être élu au suffrage universel, bien sûr avec les députés.

Mais, c'est lui qui a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. C'est lui seul qui définit la politique de la Nation, et c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Alors, personne ne peut se fâcher simplement parce que le président pense qu'à la place de Jean, je mets Paul, parce que Paul répond plus à mes critères.

Maintenant, s'ils croient que c'est en mettant en place une plateforme ou une coalition, qu'ils parviendront à mettre la pression sur le président de la République, pour que ce dernier puisse les recevoir, ce n'est pas du tout honnête. Parce que le plus souvent c'est pour négocier des strapontins.

Les députés en ont pris aussi pour leur grade. Ce Cadre de concertation estime que les parlementaires pensent plus à leur carrière politique, que de régler les problèmes de ceux-là qui les ont mis à l'hémicycle. Pensez-vous que ces critiques soient fondées ?

Ce n'est pas du tout fondé. Vous savez qu'ils ne respectent pas les députés qui sont élus au suffrage universel direct comme le président de la République.

Au Sénégal, il n'y a que 151 personnes qui ont été élus au suffrage universel direct. C'est le président de la République et les 150 députés, qui travaillent autant que faire se peut. Les députés ont des missions auxquelles ils s'adonnent...

Les députés marchent sur trois pieds : représentation, vote de lois, contrôle de l'action du gouvernement. Maintenant, ceux qui pensent que le député doit se mettre à la télévision se trompent. Eux, ils pensent que c'est en tirant sur les députés qu'ils pourraient, demain, avoir un poste de député.

Parce que c'est tout l'objectif. S'ils disent que la 12ième législature est la plus nulle, malgré tout ils veulent venir à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que la 12ième législature leur a donné des envies et des appétits, de part le fonctionnement et l'exaltation même de la mission du parlementaire.

Heureusement, aujourd'hui, tous les grands intellectuels du Sénégal et tous les grands hommes politiques ne veulent plus concourir à la magistrature suprême, ils veulent être des députés. Cela veut dire que la fonction de député a été rehaussée, par le fait de la 12ième législature.

Vous avez été porté à la tête des jeunes de Bby. Quelle sera votre pierre à l'édifice pour donner une majorité à Macky Sall en 2017 ?

C'est une lourde mission, une mission très sérieuse que nous prenons avec toute la maturité et tout le sérieux qu'il faut. L'objectif pour nous est de nous déployer sur le terrain et de partager les réalisations du régime avec tous nos camarades jeunes qui sont au delà de Benno Bokk Yaakaar.

Notre objectif est de dire que Macky Sall est le candidat de la jeunesse du Sénégal et non celui seulement de Benno, au vue de ce qu'il a fait comme réalisations.

Il nous appartient en tant que jeunes, d'avoir le discours qu'il faut, le message qu'il faut, la démarche qu'il faut, envers nos concitoyens qui sont dans les universités, les écoles de formation, les garages de mécaniciens, qui sont partout dans les Asc.

Je n'occulterai aucune zone où on peut trouver des jeunes pour pouvoir expliquer le bien-fondé de ce bilan qui a été réalisé par le président de la République.

Nous voulons avoir un répondant dans les 602 collectivités locales du Sénégal, pour pouvoir porter la parole que le président n'arrive pas à amener dans cette zone là.

Mercredi, s'il plait à Dieu, le Bureau de la coalition Benno Bokk Yaakaar jeune fera un point de presse pour se prononcer sur ces questions.

Notre objectif est d'assurer au président une majorité écrasante à travers une inscription massive sur les listes électorales. Une fois que la majorité sera obtenue, cap sur 2019, pour que le président soit réélu dès le premier tour.