Rappelons qu'à la suite des échauffourées qui ont éclaté au niveau de la commission d'inscription sur les listes électorales de Keur Mbaye Fall, les opérations ont été arrêtées et le bureau fermé. C'était en début de semaine dernière, la commission a repris son travail depuis mercredi. Une reprise qui est appréciée par les populations de la localité et les acteurs politiques.

Pour autant, Alioune Diop a appelé à la retenue. « Les gens doivent avoir raison garder et mettre de côté nos différends pour que les populations de la commune puissent s'acquitter de leur devoir citoyen, à savoir obtenir une carte d'identité et s'inscrire sur les listes électorales ».

. « La bataille qui vaille d'être menée, c'est celle de la sensibilisation et la mobilisation pour une inscription massive des populations, et après chacun aura le loisir d'aller à la rencontre de ces électeurs pour les enrôler », dira-t-il donc.

Les échauffourées enregistrées au niveau de la commission d'inscription de Keur Mbaye Fall n'ont pas été du goût de certains responsables « apéristes » de la commune de Mbao. C'est le cas du Docteur Alioune Diop, responsable et président de la plateforme « Manko Falaat Macky » qui n'a pas par ailleurs apprécié la bataille rangée entre les partisans du maire Abdoulaye Pouye et ceux d'Abdou Karim Sall.

