Reportée à plusieurs reprises, la cérémonie de remise des clés de la maison de la presse aux 14 associations bénéficiaires a finalement eu lieu hier, lundi, dans ses locaux sis sur la corniche ouest. Elle abrite un Cyber, médiathèque de 500 livres, 30 chambres et 4 suites. La cérémonie qui a été présidée par le ministre de la culture et de la communication Mbagnick Ndiaye, a été boycottée par les associations les plus représentatives de la presse réunies au sein de la Coordination des associations de la presse (CAP) qui regroupe, entre autres, le SYNPICS, le CDEPS, le CORED, l'APPEL, la CJRS et l'URAC.

Il a fallut un an et demi pour que les différentes associations de la presse puissent accéder aux locaux de la maison de la presse. Le ministre de la culture et de la Communication, Mbagnik Ndiaye «se réjouit de cette cérémonie qui a été reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons.

Aujourd'hui 14 associations sont bénéficiaires tel SYNPICS ; COJES ; UPF ; FIJ ; FAJ APES, URAC, APPEL, CJRS, CORJES CORED, UJAO, CDEPS et APCS. A partir d'aujourd'hui certaines associations comme ANPS qui louaient des bureaux ou l'association de presse culturelle qui empruntaient souvent les locaux du ministère pour leurs réunions peuvent aujourd'hui dérouler toutes leurs activités ici.

Dans un espace ouvert est bien équipé», martèle Mbagnick Ndiaye, ministre de la culture et de la communication.

REACTIONS... REACTIONS...

BARA NDIAYE, ADMINISTRATEUR DE LA MAISON DE LA PRESSE : «Nous sommes très contents aujourd'hui »

Nous sommes très contents aujourd'hui pour cette cérémonie. Si nous arrivons à ouvrir la porte de cette maison de la presse aux différentes associations que compose la presse, on ne peut que s'en réjouir.

Plusieurs associations avaient fait la demande, cependant sur la base des critères objectifs, 14 ont été retenues.

OUMY REGINA SAMBOU : Association de la presse culturelle «Nous avons beaucoup attendu »

Je crois que c'est une bonne chose de procéder à la remise des clés aux différentes associations. Nous avons beaucoup attendu, aujourd'hui on s'en félicite.

Puisque dans les autres pays les journalistes sont accueillis, pour la plupart, dans leur maison de presse, il est bon que nous ayons la même chose chez nous.

MAMADOU KOUME, PRESIDENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE DE LA PRESSE SPORTIVE. : « La maison appartient aux journalistes »

« La maison appartient aux journalistes. En donnant les clés cela nous ouvre les portes pour la plupart des journalistes qui étaient des SDF « sans domicile fixe » Je prends l'exemple de ANPS qui tenait ses réunions au CESTI.

Elle permettra, pour la plupart des associations, d'avoir une adresse, de faciliter la communication entre les associations et c'est une véritable ouverture à toutes les associations »

Gabriel Baglo président de Fédération International des Journaliste (FIJ) Fédération Africain des Journalistes : «Nous allons bientôt être opérationnels »

C'est une bonne chose, puisque la maison était en gestation depuis 10 ans. Et on l'attendait depuis toujours avec beaucoup d'impatience.

Je crois que la maison va constituer un point focal pour la presse nationale et celle étrangère. Et cela nous permet d'avoir un cadre idéal de travail. Nous allons bientôt être opérationnels »