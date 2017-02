La sortie effectuée dimanche dernier par les responsables et ministres Diène Farba Sarr, Mariama Sarr, la 1ère vice présidente de l'Assemblée nationale Awa Guèye, et Mr Nafissatou Diop contre l'ex-Premier ministre Aminata Touré « Mimi » risque de coûter cher aux responsables de l'Alliance pour la République (Apr) de la commune de Kaolack. Moins de 24 h après cette désolante communication, les partis souteneurs de l'Envoyée spéciale du président de la République, mouvements, responsables et simples militants sont allés à la charge.

En effet, conduits par le coordonnateur national de l'Alliance pour le développement local (Aprodel), Moussa Fall, les défenseurs de Mimi Touré, très remontés contre l'élite du parti au pouvoir à Kaolack ont manifesté leur tristesse, désolation, honte et qualifié cette sortie de malheureuse.

Et contrairement aux motivations du camp adverse, ils ont signifié à Diène Farba Sarr et Cie que « la venue de Mimi Touré dans sa terre natale de Kaolack ne relève guère d'un sentiment ou autre volonté personnelle, mais renferme plutôt une mission que le président Macky Sall lui a confiée dans la région de Kaolack.

Et quiconque qui s'oppose à cette prérogative est en train de piétiner et contredire Macky Sall dans sa démarche. Mimi n'est pas à Kaolack pour sa propre personne, mais plutôt pour appuyer le président de la République dans sa politique décentralisée », a fait comprendre l'anti-chambre de Mimi Touré à Kaolack.

Pour eux, l'ex-Premier ministre du second gouvernement de Macky Sall n'a pas besoin de présenter un visa d'entrée pour s'acquitter de cette tâche présidentielle.

Car si c'est seulement la discipline de parti qui s'impose dans cette affaire là, elle n'a à saisir personne, ni Mariama Sarr, ni Diène Farba Sarr, ni Awa Guèye encore moins Moudou Ndiaye « Rahma » ou Mr Nafissatou Diop pour poursuivre des activités politiques dans la capitale du Saloum.

Si elle a à rendre compte , c'est seulement au président Macky Sall qu'elle doit rendre compte. Mais, constate le coordonnateur national de l'Aprodel, « Mimi Touré est à Kaolack pour relever un vieux défi politique. Nous sommes responsables de la mouvance présidentielle et nous savons pertinemment que notre coalition est minoritaire.

Car, si l'on se réfère aux dernières élections locales, notre coalition a obtenu 11.000 voix sur 37.000 votants. N'eût été notre victoire à la liste majoritaire, on serait encore minoritaire au conseil municipal ».

Et Moussa Fall de poursuivre : « Mariama Sarr et nous de la majorité devons plutôt méditer en fonction d'un bilan positif au conseil municipal que de se laisser divertir par un débat à la limite stérile.

Même si son se refuse de dire au président de la République de prendre des sanctions sévères à l'endroit de ces fauteurs, on peut toutefois porter à la reconnaissance de ces responsables que notre réplique n'est qu'une alerte car nous comptons défendre le responsable Mimi Touré jusqu'au bout et faire face à toute personne empêchant ses activités de développement pour la comme et la région de Kaolack ».