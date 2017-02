Le personnel des missions de maintien de la paix de l'armée et de la gendarmerie nationale… Plus »

Il a transmis le mot de félicitations du maire Ousmane Tanor Dieng qui a pris l'engagement de faire de Nguéniène, une commune propre et d'être aux côtés des jeunes plus que jamais déterminés à en finir avec les décharges incontrôlées.

La commune de Nguéniène, en relation avec l'Institut de coopération et de développement (Ircod) et le concours de la ville française de Benwhir, a engagé la guerre aux dépotoirs sauvages dans le cadre d'un programme de renforcement de capacités pour la gestion des ordures.

La commune de Nguéniène a procédé, au cours du week-end dernier, à la remise d'attestation à une douzaine de jeunes, suite à un atelier de formation et de sensibilisation sur la gestion des déchets et ordures. Une thématique introduite par Papa Samba Sow spécialiste du théâtre-forum. Les membres de ce dernier ont fait valoir leurs talents en jouant des sketchs dans le but de susciter des changements de comportements.

